Eestis tuleb reedel kuni 33 kraadi sooja

Saabuval ööl on vähene ja vahelduv pilvisus ja Lääne aladel võib kohati hoovihma tulla. Puhub võrdlemisi rahulik idakaare tuul ja õhutemperatuur ei lange öösel alla 17 kraadi.

Hommik tuleb õhukese kõrge pilvevinega ja sajuta. Puhub kagutuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning sooja on 21 kuni 23 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades on väike tõenäosus, et sajab hoovihma ja võimalik on ka äike. Kagutuul on natuke pead tõstnud ja puhub 4 kuni 8, iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 28 kuni 33 kraadi, meremõjuga rannikul kuni 25 kraadi.

Õhtul on nii selget taevast kui ka pilvevinet ja ilm on sajuta. Puhub valdavalt kagutuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning õhtused temperatuurid jäävad 23 ja 27 kraadi vahele.