Macron: Putin on nõus aatomiagentuuri visiidiga Zaporižžja tuumajaama

Macroni büroo teatas, et Putin nõustus rahvusvahelise aatomiagentuuri visiidiga Zaporižžja tuumajaama. Vene esindaja agentuuri juures hindas, et visiit võiks toimuda septembris. Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaarel asuva Belbeki õhuväebaasi lähedal toimus vähemalt neli plahvatust. Plahvatused kärgatasid ka mujal Venemaal ja Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladel.

Vene poolt okupeeritud Krimmi õhuväebaasi juures toimus neli plahvatust

Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaarel asuva Belbeki õhuväebaasi lähedal toimus vähemalt neli plahvatust. Plahvatused toimusid ka mujal Venemaal ja Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladel.

Krimmi võimud teatasid, et Kertšis aktiveeriti õhutõrjesüsteemid. Kohalikud võimud väidavad, et ohtu Krimmi mandriga ühendavale sillale ei ole. Kohalik meedia väidab, et Vene armee lasi alla Ukraina drooni, vahendas The Guardian.

Venemaal Belgorodi oblastis plahvatas järjekordne Venemaa laskemoonaladu. Plahvatuse tõttu puhkenud tulekahju tõttu evakueerisid võimud kaks küla. Belgorodi oblasti kuberneri Vjatšeslav Gladkovi sõnul põleb Timonovo küla lähedal laskemoonaladu. Küla asub Ukrainast umbes 50 kilomeetri kaugusel.

Ukraina kaitseministeerium teatas pärast Timonovo plahvatust, et "suitsetamine tapab". Ukraina ametnikud on varem ironiseerinud, et Krimmi sõjaliste sihtmärkide plahvatused põhjustasid "hooletud suitsetajad".

Ukraina jätkab rünnakuid ka Hersoni oblastis. Ukraina proovib takistada Venemaal parandada Kahhovka silda.

Macron: Putin on nõus aatomiagentuuri (IAEA) visiidiga Zaporižžja tuumajaama

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni büroo teatel on Venemaa president Vladimir Putin nõus rahvusvahelise aatomiagentuuri (IAEA) visiidiga Zaporižžja tuumajaama.

Macron ja Putin suhtlesid omavahel reedel telefoni teel.

Vene pool teatas, et kõne raames arutati ka Venemaa raskusi toidu ja väetise tarnetega maailmaturule.

Rahvusvahelise aatomiagentuuri esindaja visiit Zaporižžja tuumajaama võib toimuda septembris

Vene diplomaat Mikhail Uljanov, kes esindab Venemaad rahvusvahelise aatomiagentuuri (IAEA) juures, teatas, et võimalik IAEA visiit Zaporižžja tuumajaama võib toimuda septembri algul.

Uljanov hoiatas, et võimaliku visiidi asjaolud on alles kokkuleppimisel.

Ukraina on nõudnud, et IAEA delegatsioon läheks tuumajaama läbi Ukraina territooriumi, mida ei ole okupeeritud. Samas IAEA juhi sõnul võib see halvasti lõppuda.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan teatas neljapäeval, et arutab Zaporižžja tuumajaama ohutuse küsimust Vene presidendi Vladimir Putiniga.

Kohalikud okupatsioonivõimud on välistanud tuumajaama ja selle ümbruse demilitariseerimise.

Saksamaa on alates juunist blokeerinud uute raskerelvade saatmise Ukrainasse

Ukraina Unian vahendab Saksa lehte Die Welt, kelle allikate sõnul Saksa kaitseministeeriumi Ukraina relvaabi koosolekud ei jõua enam relvaabi andmiseni.

Ukraina allikate sõnul eiravad sakslased ukrainlaste palveid saata neile uusi Panzerhaubitze 2000 iseliikursuurtükke ja Mars II mitmikraketiheitjaid.

Saksamaa teatas juulis, et riigil hakkab otsa saama relvastus Ukrainale saatmiseks.

5700 Ukrainas hukkunud Vene sõduri nimed on teada

BBC venekeelne teenistus ja Vene opositsiooniline portaal Meduza tuvastasid ühiselt tehtud analüüsi käigus 5700 hukkunud Vene sõduri nime. Allikatena kasutati nii kohaliku taseme Vene meediaväljaandeid kui ka hukkunute lähedaste sõnavõtte.

BBc ja Meduza hinnangul on tuvastatud nimedega Venemaale maetutest vaid 40-60 protsenti. Hukkunutest 966 (17 protsenti) olid ohvitserid ning neist omakorda neli kindralit ja 34 koloneli.

Kinnitatud hukkunute järgi kandsid suurimaid kaotusid Venemaal Dagestan, Burjaatia ja Krasnodar. Moskva linna puhul on teada ainult 14 inimese hukkumine, kuigi linn on Vene elanikkonnast tervelt üheksa protsenti.

Kõige kiiremini kasvav hukkunute kategooria on vabatahtlikud.

Zelenski ja Guterres arutasid IAEA missiooni saatmist Zaporižžja tuumajaama

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus Lvivis ÜRO peasekretäri Antonio Guterresega. Guterrese sõnul on ÜRO-l piisavalt ressursse, et toetada Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) missiooni Zaporižžja tuumajaama, kui Kiiev ja Moskva sellega nõustuvad. Venemaa kasutab tuumajaama praegu sõjaväebaasina.

USA mõistis neljapäeval hukka Venemaa hoolimatuse tuumajaama ohutuse suhtes. USA teatel peab IAEA-l olema võimalus siseneda tuumajaama, et tagada selle ohutus ja turvalisus, vahendas CNN.

Neljapäeval väljendas Türgi president Recep Tayyip Erdogan Lvivis pressikonverentsil sügavat muret Zaporižžja tuumajaama ümber toimuvate lahingute pärast, hoiatades uue Tšornobõli katastroofi eest.

Venemaa valmistas enne invasiooni ette kaks venemeelset varivalitsust

Ajaleht The Washington Post, tuginedes nendega jagatud luureandmetele ja intervjuudele Ukraina ja lääne julgeolekuametnikega, kinnitas kahe erineva Ukraina varivalitsuse loomist Vene eriteenistuse FSB poolt enne Venemaa veebruaris alanud invasiooni.

Lehe hinnangul oli ühe varivalitsuse keskmes endine Ukraina president Viktor Janukovõtš ja venemeelne Ukraina oligarh Viktor Medvetšuk. Janukovõtš põgenes 2014. aastal Maidani protestide tõttu Venemaale ja ilmus 2022. aasta märtsis välja Valgevenes. Medvetšuk oli Ukraina põhilise venemeelse erakonna kaasjuht, kel oli hea isiklik läbisaamine Vene presidendi Vladimir Putiniga.

Ukraina eriteenistused vahistasid Medvetšuki aprillis.

Teine varivalitsuse grupp koosnes Janukovõtši erakonna endistest liikmetest, kes koondati võimu võtmiseks Vene vägede poolt sõja alguses okupeeritud Lõuna-Ukrainasse.

Ukrainasse on jõudnud ka Taiwani pommitusdroonid

Taiwani meediaväljaanne Taiwan News teatas, et Ukrainasse on jõudnud ka Taiwani droonitootja DronesVision droonid. Tootja sõnul müüvad nad droone kõigest Poola klientidele. Sealt jõuavad droonid edasi Ukrainasse.

Vene allikate sõnul on selliseid droone jõudnud Ukrainass 800, kuid seda ei ole võimalik teiste allikate põhjal kinnitada.

Tootja nimetab droonimudelit Revolver 860 pommitusdrooniks, mille abil saab droon hõljudes vastase positsioonide ja sõjatehnika pihta miinipilduja mürske kukutada.

Allikad: USA annab Ukrainale juurde veel 800 miljoni dollari ulatuses sõjalist abi

Uudisteagentuuri Reuters allikate teatel plaanib USA Ukrainale anda veel 800 miljoni dollari ulatuses täiendavat sõjalist abi. "USA võib sellest teada anda juba reedel," ütlesid kolm asjaga kursis allikat.

ISW: Venemaa ei saavutanud Ukrainas territoriaalset edu esimest korda pärast 6. juulit

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatas 18. augustil, et Venemaa ei saavutanud territoriaalseid edusamme esimest korda pärast 6. juulit. Venemaa jätkab siiski Ida-Ukrainas pealetungioperatsioone.

New: There were no claimed or assessed Russian territorial gains in #Ukraine today for the first time since July 6.



Russian officials may be setting information conditions to blame Ukraine for a false flag attack at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. https://t.co/UEpZ8hI914 pic.twitter.com/QGQD74VIJQ — ISW (@TheStudyofWar) August 19, 2022

Ukraina tank Donetski oblastis Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ANATOLII STEPANOV

Ukraina hävitas riigi lõunaosas järjekordse Venemaa laskemoonalao

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et hävitas riigi lõunaosas Venemaa laskemoonalao. Ukraina teatel hukkus 73 Venemaa sõdurit, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina: Vene väed jätkavad Harkivi pommitamist

Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas, et Vene väed pommitasid kolme Harkivi linnaosa. Pommitamise tõttu sai kannatada üks elumaja. Üks inimene sai vigastada.

Haidai: Vene väed üritavad tungida Bahmutisse, Ukraina tõrjus tagasi kaheksa rünnakut

Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai teatas, et Vene väed üritavad tungida Donetski oblastis asuvasse Bahmuti linna. Kuberneri sõnul tõrjus Ukraina tagasi kaheksa Venemaa pealetungi üritust.

Ukraina: Vene väed korraldasid Sumõ oblasti vastu seitse rünnakut

Sumõ oblasti kuberner teatas, et Vene väed korraldasid piirkonnas vähemalt seitse rünnakut. Vene pommid kahjustasid tsiviiltaristut.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 44 700 (võrdlus eelmise päevaga + 400);

- tankid 1899 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 4195 (+16);

- lennukid 234 (+0);

- kopterid 197 (+0);

- suurtükisüsteemid 1016 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 266 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 141 (+5);

- operatiivtaktikalised droonid 795 (+2);

- tiibraketid 190 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3130 (+69);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 94 (+1).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski suunal.