Venemaa poolt okupeeritud Krimmi õhuväebaasi juures toimus neli plahvatust

Oluline 19. augustil kell 5.50:

- Vene poolt okupeeritud Krimmi õhuväebaasi juures toimus neli plahvatust;

- Zelenski ja Guterres arutasid IAEA missiooni saatmist Zaporižžja tuumajaama;

- Allikad: USA annab Ukrainale juurde veel 800 miljoni dollari ulatuses sõjalist abi;

- Ukraina hävitas riigi lõunaosas järjekordse Venemaa laskemoonalao;

- Ukraina: Vene väed korraldasid Sumõ oblasti vastu seitse rünnakut.

Vene poolt okupeeritud Krimmi õhuväebaasi juures toimus neli plahvatust

Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaarel asuva Belbeki õhuväebaasi lähedal toimus vähemalt neli plahvatust. Plahvatused toimusid ka mujal Venemaal ja Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladel.

Krimmi võimud teatasid, et Kertšis aktiveeriti õhutõrjesüsteemid. Kohalikud võimud väidavad, et ohtu Krimmi mandriga ühendavale sillale ei ole. Kohalik meedia väidab, et Vene armee lasi alla Ukraina drooni, vahendas The Guardian.

Venemaal Belgorodi oblastis plahvatas järjekordne Venemaa laskemoonaladu. Plahvatuse tõttu puhkenud tulekahju tõttu evakueerisid võimud kaks küla. Belgorodi oblasti kuberneri Vjatšeslav Gladkovi sõnul põleb Timonovo küla lähedal laskemoonaladu. Küla asub Ukrainast umbes 50 kilomeetri kaugusel.

Ukraina kaitseministeerium teatas pärast Timonovo plahvatust, et "suitsetamine tapab". Ukraina ametnikud on varem ironiseerinud, et Krimmi sõjaliste sihtmärkide plahvatused põhjustasid "hooletud suitsetajad".

Ukraina jätkab rünnakuid ka Hersoni oblastis. Ukraina proovib takistada Venemaal parandada Kahhovka silda.

Zelenski ja Guterres arutasid IAEA missiooni saatmist Zaporižžja tuumajaama

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus Lvivis ÜRO peasekretäri Antonio Guterresega. Guterrese sõnul on ÜRO-l piisavalt ressursse, et toetada Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) missiooni Zaporižžja tuumajaama, kui Kiiev ja Moskva sellega nõustuvad. Venemaa kasutab tuumajaama praegu sõjaväebaasina.

USA mõistis neljapäeval hukka Venemaa hoolimatuse tuumajaama ohutuse suhtes. USA teatel peab IAEA-l olema võimalus siseneda tuumajaama, et tagada selle ohutus ja turvalisus, vahendas CNN.

Neljapäeval väljendas Türgi president Recep Tayyip Erdogan Lvivis pressikonverentsil sügavat muret Zaporižžja tuumajaama ümber toimuvate lahingute pärast, hoiatades uue Tšornobõli katastroofi eest.

Allikad: USA annab Ukrainale juurde veel 800 miljoni dollari ulatuses sõjalist abi

Uudisteagentuuri Reuters allikate teatel plaanib USA Ukrainale anda veel 800 miljoni dollari ulatuses täiendavat sõjalist abi. "USA võib sellest teada anda juba reedel," ütlesid kolm asjaga kursis allikat.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas järjekordse Venemaa laskemoonalao

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et hävitas riigi lõunaosas Venemaa laskemoonalao. Ukraina teatel hukkus 73 Venemaa sõdurit, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina: Vene väed korraldasid Sumõ oblasti vastu seitse rünnakut

Sumõ oblasti kuberner teatas, et Vene väed korraldasid piirkonnas vähemalt seitse rünnakut. Vene pommid kahjustasid tsiviiltaristut.