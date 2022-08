Ajaloo kõrgeimal tasemel olnud punase kala hind on suvel langenud

Kui kevadel ehmatasid poeletid ostjaid kohati 30-40 euroni küündiva punase kala kilohinnaga, siis praegu maksab terve punane kala näiteks Rimi poodides kaheksa-üheksa eurot kilogrammi eest ning filee 13-14 eurot, erinedes veidi nädalate lõikes.

Kalatooja M.V.Wool nõukogu esimees Meelis Vetevool ütles ERR-ile, et kevad-suvel olid lõhe ja forelli toorainehinnad ajaloo kõrgeimal tasemel, ületades eelmisi tippe enam kui 50 protsenti. Selle tingis pakkumise vähesus ja teisalt suur nõudlus kõikjal maailmas, eriti USA-s ja Inglismaal.

"Hea uudis on see, et lõhe ja forelli hinnad on oma aprillikuu tipust viimasel kolmel kuul allapoole liikunud ja see hinnalangus on juba ka kauplustesse jõudnud, tuues taas inimesi rohkem kala tarbima," lausus ta.

Rimi ostujuht Talis Raak kinnitas samuti punase kala hinnalangust, seejuures maksab lõhe vähem kui forell. Soodsama hinna põhjusena tõi ta välja suurenenud püüki ning kevadise äkilise hinnatõusu tõttu Euroopas madalaks kukkunud nõudlust.

Suurkööke ning toitlustus- ja majutusasutusi kalaga varustava Kalakala & Pojad juhatuse liikme Mikk Metstaki sõnul ollakse hoolimata hinnalangusest ikkagi kõrgemal tasemel kui möödunud aasta augustis ja ka selle aasta jaanuari alguses olid hinnad soodsamad kui praegu.

Tema sõnul oodati Ukraina sõja alguses kala hinna langust, arvestades nii suure turu ära kukkumist, kuid juhtus vastupidine, sest Norra tootjad hoidsid oma hinnataset kõrgel. Metstaki sõnul on sellel turul loogikat leida keeruline.

Kui juuli algul maksis Kalakala & Pojad müüdav punane kala veidi alla kümne euro, siis nüüd on hind 7,5 eurot kilogrammi eest. Seda on aga siiski enam kui aasta tagasi, mil lõhe ja forelli sai kätte 5,5-eurose kilohinnaga.

"Tahaks öelda, et sügisel võiks olla nõudlus natuke väiksem ja hinnad veidi langeda, aga ei julge seda välja käia, ei oska ennustada," ütles Metstak.

Elektri kõrge hind teeb kalamüüjate elu raskeks

Meelis Vetevool prognoosib sügiseks keskmise tasemega hindu ning kalatoodete puudus meid ähvardada ei tohiks, kuid kalatootja sõnul toetavad üha kallinevad energiahinnad toodete hinnatõusu, kuna 50-100 protsenti kerkivad kõigi kaupade sisendhinnad alates kütusest ja elektrist kuni pappkastide, kilede ja teipideni.

"Samal ajal on puudus ka tööjõust, millega kaasneb tugev palgasurve ettevõttele," lisas M.V.Wooli nõukogu juht.

Metstaki sõnul mõjutab energiahindade järsk tõus kalamüüjaid väga tugevalt: kui restoran saab ajal, mil elektri börsihind rekordeid lööb, ahju välja lülitada, siis kalamüüjal külmkambrit välja lülitada pole võimalik ning just külmkambrite tõttu on selles valdkonnas elektritarbimine väga suur.

"Kuu-kahe pärast, kui uued kommunaalarved on käes, on kindlasti vaja midagi ette võtta. Elektri hinnad on üüratud," tõdes Metstak.

Kuna tema ettevõte müüb kala restoranidele ja hotellidele, mõjutas nende olukorda mullu tugevalt koroonaga seonduv ning selle mõjud pole kadunud ka praegu, sest Vene turiste käib nüüd Eestis vähe ja Soome turg pole samuti täies mahus tastnunud. Paljud restoranid on Metstaki sõnul tooraine kõrge hinna tõttu asendanud lõhe menüüdes mõne teise kala või näiteks sea- või kanalihaga.

Hinda mõjutavad ka sanktsioonid

Ka kaubanduses on kampaaniamüükide maht kõvasti kukkunud - kuigi Kalakala & Pojad ise jaekettidesse punast kala ei müü, on Metstak saanud koostööpartneritelt tagasisidet, et osa kampaaniamahte on kaks korda vähenenud.

"Ei usu, et olukord paremaks läheb," sõnas ta. "Venemaalt tuli Euroopa Liitu väga palju kala, mis on püütud traalidega ülevalt Norra-Vene piiri äärest. Seda kala enam väga palju Euroopas ringlusesse ei jõua, mis mõjutab ka hindu. Energiakriis on vaid üks väike osa, Vene sanktsioonide mõju on ka väga suur ja mõjutab hinda tugevalt."

Ta lisas, et Venemaalt tuli põhiartiklina Euroopasse tursk ning nüüd on tursa hind teinud vähemalt sama suure hinnahüppe nagu lõhe, kui mitte suuremagi.

Metstak tunnistas, et kalasektoris on pea kohale kogunenud väga suured murepilved ning aastataguse hinna saavutamine on praegu võimatu, kuid päris pessimismi langeda ta siiski ei soovinud.

"Kala pole maailmast otsa saanud ja kui punast kala süüakse vähem, suudame äkki rohkem kohalikule kalale keskenduda," ütles ta.

Rimi ostujuht ei söandanud punase kala edasiste hinnaliikumiste osas seisukohta võtta, kuid tõdes samuti, et nõudlus kipub aasta lõpupoole suurenema ja tõenäoliselt võib see tuua kaasa hinnatõusu.