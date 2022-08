WSJ: eliitsõdurite nappus sunnib Venemaad kasutama palgasõdureid

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, kuidas Venemaa palgasõdurite firma Wagner tähtsus Ukraina sõjas suureneb. Venemaa kaotas sõja alguses palju eliitsõdureid ja vajab seetõttu sõjaliste operatsioonide läbiviimiseks üha rohkem Wagneri võitlejaid.

Mais uurisid Itaalia ajakirjanikud Venemaa välisministrilt Sergei Lavrovilt Wagneri rolli kohta Ukrainas. Lavrov väitis siis, et Wagner ei tegutse Ukrainas ja sel pole mingit seost Venemaa riigiga.

Ukraina võimude teatel on Wagneri palgasõdurid Venemaa jaoks üha olulisemad. Venemaa meedia kiidab nüüd avalikult Wagneri palgasõdurite tegevust Ukrainas.

Wagneri väidetav omanik on Vladimir Putiniga lähedalt seotud ärimees Jevgeni Prigožin. Hiljuti pälvis Prigožin Venemaa kangelase autasu. Prigožin ütles ajalehele The Wall Street Journal, et ta pole Wagneriga üldse seotud.

Wagneri värbamise plakatid on ilmunud Venemaa linnade tänavatele. Firmal on värbamiskeskused 26 Venemaa linnas.

"Nad saavutavad rindel edu, seal, kus teised hoiavad eemale. Nad täidavad oma missiooni, sõltumata kaotuste suurusest," väitis terrorist ja endine Vene ohvitser Igor Girkin. Ta võrdles Wagnerit kurikuulsa natside diviisiga SS Totenkopf.

"Venemaa eliitüksused kandsid sõja algusnädalatel suuri kaotusi. Venemaa armeel on probleeme võitlusvaimuga. Neil pole kedagi jäänud, keda saata rindel tormi jooksma. Wagner on nende ainus üksus, mis teeb seda ilma küsimusi esitamata," ütles erru läinud Ukraina luureohvitser Viktor Jahun.

Wagneri võitlejad saavad palju rohkem raha kui Venemaa armee sõdurid. Ukraina luure teatel saavad Wagneri sõdurid kuus umbes 5800 dollarit. Sellele lisanduvad veel preemiad.

Wagner kannab Ukrainas suuri kaotusi. Firma värbab nüüd võitlejaid vanglatest. Ajaleht The Wall Street Journal uuris Prigožinilt sellise omapärase värbamise meetodi kohta.

Prigožin vastas, et ta pole mitte ainult vanglates käinud, vaid veetis ka ise 10 aastat trellide taga, vahendas The Wall Street Journal.