Laupäeval tuleb reedega võrreldes vaid veidi jahedam

Öö vastu laupäeva on selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub kagutuul 3 kuni 9, hommikul saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 20, rannikul kohati kuni 23 kraadi.

Hommik on selge ja sajuta. Puhub kagutuul 3 kuni 7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 22 kraadi.

Päev on päikesepaisteline. Pärastlõunal läheb Eesti lõuna- ja lääneservas pilvisemaks, kohati võib äikesevihma sadada. Puhub kagutuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 25 kuni 30, meremõjuga rannikul kuni 23 kraadi.

Õhtul on on Ida-Eestis selge, Lääne-Eestis pilvisem ning peamiselt saarte lääneservas võib hoovihma sadada ja äikest olla. Puhub valdavalt kagutuul 4 kuni 8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 23 kuni 26 kraadi.

Pühapäeval jõuavad saartele vihmahood, äike ning jahedam õhumass, õhtul levib sajutsoon mandri suunas. Öösel on sooja 16 kuni 21, päeval 22 kraadist saartel 28 kraadini mandril.

Esmaspäeval liiguvad jahutavad vihmahood ja äike Lääne-Eestist Ida-Eesti kohale. Öösel on sooja 16 kuni 21, päeval 19 kuni 24, Kagu-Eestis kuni 27 kraadi.

Teisipäeval saabub lõunavoolus uusi sajuhooge ning äikegi paugub mitmel pool, sooja on suviselt mõõdukalt.

Kolmapäeval saju tõenäosus väheneb ning lõunavooluga võib siia jõuda uus palavus.