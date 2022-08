Poola peaminister: Marinil oli põhjust pidutsemiseks – Soome liitub NATO-ga

Poola peaminister Mateusz Morawiecki avaldas reedel toetust oma kodumaal kriitika alla sattunud Soome peaministrile Sanna Marinile, öeldes, et Marinil oli hea põhjus pidutsemiseks, sest Soome on liitumas NATO-ga.

"Soome peaministril on põhjust olla rõõmus, sest Soome on liitumas NATO-ga. Seega kui Soome peaminister jõi väheke rohkem Finlandia viina ja see pani teda tantsima, ei ole selles midagi hirmsat," ütles Morawiecki, kui pressikonverentsil küsiti tema arvamust Soome peaministri ümber toimuva kohta.

Marin sattus kodumaal kriitika alla peale seda, kui Soome meedias levis videolõik, kus riigi peaminister pidutseb koos kuulsustega. Marini sõnul ta teadis, et teda filmitakse, kuid arvas, et video ei leki internetti.

Marin ütles reedel Soomes ajakirjanikele, et ta tegi igasuguste kahtluste välistamiseks narkotesti ning kinnitas, et ta ei ole elu jooksul narkootikume tarvitanud.