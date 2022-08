Zelenski: ükski venelaste rünnak ei jää vastuseta

Oluline 20. augustil kell 7.00:

- Venemaa Musta mere laevastik on pärast mitmeid tagasilööke asunud kaitsepositsioonile.

Ukraina lubab vene sõjaväelased kohtu alla anda

President Zelenski pöördus oma reedeses videokõnes eraldi kõigi Ukraina linnade elanike poole, keda Venemaa jõhkralt pommitab. "Harkiv, Mõkolaiv, kõik Donbassi linnad, Dnipropetrovski oblast, Zaporižžija oblast... Kõik need, kes kogevad seda pidevat õudust elu hävingust ja kõige hävingust, mis elule normaalsuse annab. Me ei jäta ühtegi neist rünnakutest vastuseta. Me teeme kindlaks iga okupandi nime, kes annab korraldusi ja viib läbi neid rünnakuid meie linnades. Ja me anname nad kõik ühel või teisel viisil kohtu alla. Ükski mõrvar ei saa varjuda," ütles Zelenski.

Zelenski: tuumajaama missiooni üksikasjad alles selgumas

"Ukraina diplomaadid, meie partnerid, ÜRO ja IAEA (rahvusvaheline aatomienergiaagentuur) esindajad töötavad välja Zaporižžija tuumajaama missiooni täpsemaid üksikasju. Selle missiooniga saab alata täieliku turvalisuse taastamine aatomienergiajaamas ja Enerhodari linnas. Ja ma olen tänulik kõigile, kes selles töös ja algatuses kaasa lõid," ütles president Zelenski oma reedeõhtuses videopöördumises.

"Kui Venemaa väljapressimine tuumakiirgusega jätkub, võib käesolev suvi minna erinevate Euroopa riikide ajalukku kui üks traagilisemaid läbi aegade. Sest mitte üheski maailma tuumajaamas pole ette nähtud protseduuri juhuks, kui terroririik muudab tuumajaama sihtmärgiks," lisas ta.

Venemaa Musta mere laevastik kaitsepositsioonis

Lääne ametnikud ütlesid, et Venemaa Musta mere laevastik on pärast mitmeid tagasilööke asunud kaitsepositsioonile. Nende sõnul on eelmisel nädalal Krimmis Saki õhuväebaasi rünnaku tulemusel vähemalt pool Musta mere laevastiku lennundusharust rivist väljas, vahendas CNN.

Laevastiku mereväe lennundusharus, mereväe 34. lennurügemendis, on avaldatud andmete kohaselt kaks eskaadrit, mis koosnevad kokku umbes kahekümnest ründelennukist (sealhulgas lennukid Su-24M ja Su-30SM). Varasemad hinnangud näitasid, et eelmise nädala rünnakus oli kahjustatud või hävinud vähemalt seitse - ja võib-olla isegi kümme - lennukit.

Venemaal on veel kahes Krimmis asuvas baasis veel kümneid ründelennukeid, kuid need ei ole konkreetselt Musta mere laevastikule määratud.

USA jälgib Zaporižžija tuumajaama olukorda "väga-väga tähelepanelikult"

Samal ajal, kui USA valitsus jälgib tähelepanelikult olukorda Zaporižžija tuumaelektrijaamas Ukrainas, ütles USA kõrge kaitseametnik CNN-ile, et Venemaa on näidanud üles "täielikku hoolimatust" Ukraina tuumarajatiste turvalisuse suhtes ja et tema tegevus tuumajaama ümber on praegu ülim näide vastutustundetusest.

"See on olukord, mida USA valitsus ja riikliku julgeoleku üldsus jälgib väga-väga tähelepanelikult. Oleme väga mures sõjaliste operatsioonide pärast Ukraina tuumaelektrijaamades või nende läheduses ja väga mures kõigi teadete pärast, mis puudutavad konkreetset kahju Zaporižžija elektriliinidele," ütles ametnik reedesel pressibriifingul ajakirjanikele.

"Oleme väga selgelt öelnud, et tuumaelektrijaama läheduses sõdimine on ohtlik, vastutustundetu ning tahame, et sõjaväelased ja Venemaa tegutseksid äärmise ettevaatusega ega teeks midagi, mis tooks kaasa potentsiaalse kiirguse leviku," ütles ametnik.

Ametnik lisas, et USA loodab, et Venemaa tagastab Ukrainale täieliku kontrolli jaama üle ja täidab rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri kaitsemeetmeid ning tagab juurdepääsu jaamale.