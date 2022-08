Järvamaal tähistati taasiseseisvumispäeva lennupäevaga

Järvamaal tähistati iseseisvuse taastamise päeva lennupäevaga. Kuigi Nurmsi endine sõjaväelennuväli on kaitseliidu, langevarjurite ja lennumudellistide aktiivses kasutuses, pole seal avalikke lennupäevi varem korraldatud.

Nii taevas lendamas kui maa peal sai uudistada Eesti õhuväe lennutehnikat, aga samuti kõiki teisi lennuvahendeid, mis inimese taevasse viivad või sealt alla toovad.

"Tegemist on Eesti õhuväe M-28 Skytruckiga. See on meil mereseire lennuk, kasutame seda vahel ka transpordiks," ütles õhuväe lennubaasi piloot Jürgen Kiik.

Esimest korda peetud Paide lennupäevalt käis läbi hinnanguliselt mitu tuhat inimest, kes kõik, käsi päikese kaitseks silme ees, taeva poole piilusid. Lennuspordi föderatsioon lubab lennupäeva Nurmsis traditsiooniks muuta, kuigi tänane liiga tuuline ilm ettevõtmist ei soosinud.

"Päris kõiki tegevusi me teha ei saa, mis me plaaninud oleme. Ega ilma vastu ei saanud isegi Stalin ega Vene riik, rääkimata meist," ütles lennuspordi föderatsiooni president Jaano Rässa.

Rässa lubas, et lennupäev number kaks tuleb kindlasti.

"Ma ei luba praegu, kas me teeme seda igal aastal. Võib-olla on mõistlik teha mingeid asju näiteks üle aasta, muidu need asjad hakkavad ennast kordama," ütles ta.