Küüslaugufestivalile toodi kokku üle kümne tonni küüslauku

Küüslaugusaak oli kasvatajate sõnul tänavu sõnul hea, mistõttu toodigi laadaplatsile kokku üle kümne tonni küüslauku. Korraldajate sõnul väärib see köögivili eraldi festivali, et näidata selle laialdasi kasutusvõimalusi.

"Tavaline küüslauguküüs on teatavasti alati mitte kõige sõbralikum. Aga tootevalik, mida meie meistrid sellest küüslaugust välja võluvad, see ongi selle festivali üks pärleid," ütles küüslaugufestivali peakorraldaja Raul Soodla.

"Jäätis on see aasta eriti populaarne. Võib-olla on see ilmast tingitud, seda ei jõua ette anda. Kuna külmkapiuks käis kogu aeg lahti, siis see peab natuke tahenema rohkem, see on ülipopulaarne ja väga maitsev. Kuna see ei ole ülikrehvtiseks tehtud, siis on see väga populaarne," lausus Kõlleste Garlic perenaine Vaike Soosaar.

Soe ilm tõi küüslauguhuvilisi Kuremaale kohale hulgi. Festivalil selgitati välja ka Eesti suurim küüslauk.

Suurima küüslaugu laius oli 87,6 millimeetrit kõige laiemast kohast. Pärit oli see Põlvamaalt Lahe külast Ridala talust.

"Kanasõnnik on see (suuruse) saladus. Ja õige maa. Natuke raskem maa. Kui on liivane, siis sellest ära midagi looda. Ikkagi töö ja töö ja töö!" ütles Ridala talu perenaine Hille Lõhmus.

14 aastat tagasi Jõgeval alguse saanud festival on viimased viis korda toimunud Kuremaa järve ümbruses.