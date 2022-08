Pühapäeval tuleb vihma ja läheb veidi jahedamaks

Pühapäeval ei jaksa Venemaalt ulatuv kõrgrõhuala enam vastupanu osutada ning piki Läänemerd kulgev madalrõhuvöönd nihkub Läänemerelt Eesti saarte kohale. Öösel sajab saartel hoovihma ning on äikeseoht, päeva jooksul levivad vihmahood ka mandri lääneosa kohale. Tuul püsib puhanguline, õhumass jaheneb veidi.

Öö vastu pühapäeva on Mandri-Eestis vähese pilvisusega ja sajuta. Saartel on pilvisem, sajab hoovihma ning võib äikest olla. Puhub kagutuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 19, rannikul kuni 22 kraadi.

Hommikul sajab saartel kohati hoovihma ning on äikeseoht. Mandril on ilm sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 22 kraadi.

Päeval liiguvad hoovihmapilved mandri lääneosa kohale, on äikeseoht. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 20 kuni 27 kraadi.

Õhtu on Lääne- ja kohati Põhja-Eestis hoovihma ning äikesega, idas püsib ilm kuiv. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 7, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 23 kraadi.

Esmaspäeval liiguvad hoovihmapilved ja äike Lääne-Eestist Ida-Eesti kohale, tuul pöördub läänekaarde ning toob värskemat õhku. Öösel on sooja 14 kuni 20, päeval 22 kuni 26, sajupilvede all ning mõnel pool rannikul 19 kraadi.

Teisipäeva öö on rahulik ja mitmel pool selge taevaga: sooja on 11 kuni 17 kraadi, päeval areneb hoovihmapilvi ning kagusuunalt saabub taas kuuma õhku. Õhutemperatuur tõuseb laias laastus 25 kraadi ümbrusesse, sajupilvede all jääb 20 kraadi juurde.

Järgnevad päevad toovad juurde nii sajuhooge kui kuuma ning termomeetri näit võib taas 30 kraadini tõusta.