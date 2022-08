Scholz: Putin alustas sõda, et Ukraina vallutada

Saksamaa kantsler Olaf Scholz ütles pühapäeval, et Venemaa president Vladimir Putin alustas sõda, kuna ta tahtis vallutada Ukrainat. Scholzi sõnul ta siiski Putiniga dialoogi ei lõpeta.

Moskva süüdistab NATO-t idasuunalises laienemises. Scholzi sõnul pole NATO kunagi Venemaale ohtlik olnud.

Scholzi sõnul kinnitas ta veebruaris enne sõda Putinile, et Ukraina ei ühine NATO-ga järgmise 30 aasta jooksul. "Putinil olid aga täiesti absurdsed ideed ja ütles, et Valgevene ja Ukraina ei tohiks olla iseseisvad riigid," ütles Scholz.

"See on sõda, mille Putin alustas, eesmärgiga vallutada oma naaberriik. Ma arvan, see oli algne eesmärk. Putinil oli idee, kirjutada ümber Euroopa kaart. Saksamaa ei saa sellega nõustuda," lisas Scholz.

Scholz teatas siiski, et ei lõpeta dialoogi Putiniga, vahendas Süddeutsche Zeitung.

Kantsleri sõnul tarnib Saksamaa Ukrainale palju relvastust ja vahel kõige moodsamat ja tõhusamat varustust.