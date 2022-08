Venemaa ärimehelt konfiskeeritud luksusjaht läheb oksjonile

Teisipäeval läheb oksjonile Venemaa ärimehele Dmitri Pumpjanskile kuulunud luksusjaht. Pumpjanski on Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirjas.

Suurbritannia võimud konfiskeerisid superjaht Axioma märtsis. Laev asus siis Gibraltaris. Laeva väärtuseks hinnatakse umbes 75 miljonit eurot. Axiomal asub suur ujumisbassein, 3D-kinosaal ja jõusaal.

USA suurpank JPMorgan väidab, et Venemaa ärimees Dmitri Pumpjanski on pangale võlgu 20,5 miljonit eurot. Tema laev on nüüd esimene Vene miljardäri superjaht, mis läheb oksjonile.

Eelmisel kuul nõudis JPMorgan Gibraltari kohtult, et Pumpjanski jaht tuleb võlgade katteks maha müüa. Panga pressiesindaja keeldus kommentaaridest, vahendas Bloomberg.

Pumpjanski teenis oma varanduse teraseäris. Ta kontrollib Venemaa suurimat terastorude tootjat TMK PJSC.