Ukraina sõjas saab iga päev surma või haavata viis last

Ukraina sõjas on hukkunud või haavata saanud juba vähemalt 942 last, teatas rahvusvaheline heategevusorganisatsioon Päästke Lapsed. Iga päev sureb või saab vigastada Ukrainas keskmiselt viis last.

ÜRO inimõiguste kõrge esindaja büroo (OHCHR) andmetel on hukkunud Ukrainas kokku 356 last ja vigastada saanud 586 last. Ametlikult kinnitatud surma saanud lastest oli vähemalt iga kuues alla viie aasta vanune, vahendas Soome rahvusringhääling Yle.

ÜRO hinnangul on ohvrite arv ilmselt palju suurem kui ametlikult kinnitatud ning kõigi lapsohvrite täpne vanus pole teada. Enamik ametlikult kinnitatud lapsohvritest on hukkunud või haavatud tihedalt asustatud linnapiirkondadele tehtud venelaste pommirünnakute tõttu.

Samuti on miljonid Ukraina lapsed oma kodudest põgenenud ja hinnangute kohaselt elab naaberriikides põgenikena üle kolme miljoni lapse. Arvatakse, et Ukrainas on ka sisepõgenikke umbes kolm miljonit last.

Organisatsioon Päästke Lapse teatas, et Ukraina lapsed vajavad humanitaarabist rohkem lootust - lootust sõja lõpule, lootust koju naasmisele ja lootust helgele tulevikule.

"Ilma sisulise toetuseta ja vaenutegevuse viivitamatu lõpetamiseta hukkub Ukrainas üha rohkem lapsi, aga ka laste unistusi," ütles heategevusorganisatsiooni juht Sonia Khush.

22. august on Venemaa alustatud Ukraina sõja 180. päev.