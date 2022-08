Gazprom osales ebaseaduslikult Latvijas Gāze koosolekutel

Latvijas Gāze ehk LG on augustis kaks korda teatanud, et neil ei ole piisavalt gaasivarusid täitmaks seadusega nõutud gaasitagavara mahu nõuet.

LG teadaanded on aga vastuolus Läti majandusministeeriumi andmetega, millest võib järeldada LG soovimatust või suutmatust pakkuda Läti majapidamistele kütteperioodil maagaasi.

Paar aastat tagasi kui Vene gaasimonopol Lätis lõpetati, siis oli fookus suurte torujuhtmete ja Inčukalnsi gaasihoidla iseseisvusel. Siiski jäid väikesed gaasitorud ja gaasi jaotusvõrk LG käsutusse.

Energiavaldkonna konsultandi Gatis Abele sõnul ei saa praegu ettevõtet Latvijas Gāze usaldada, kuna nad ei ole Gazpromi mõjudest vabad. Abele tõi välja, et kui Gazprom hakkas eelmine aasta gaasi tarneid Euroopasse vähendama, siis Latvijas Gāze ei otsinud alternatiivseid gaasi tarnimise allikaid, kuna see oleks olnud vastuolus Gazpromi huvidega, kes on Latvijas Gāze suurosanik.

Abele sõnul on Gazpromi osalus LG-s Lätile ohtlik, kuna sarnaselt NordStream gaasitorule võidakse järsku teatada, et kriitilised komponendid on kas hoolduses või puudu.

Lätis jaotab maagaasi Latvijas Gāze tütarettevõte Gaso, mille omanikeringi kuulub samuti Gazpron ja lisaks Iterja Latvija, Luksemburgi päritolu investeerimisfond Marguerite ning Saksa Uniper Ruhrgas. Itera suuromanikud on omakorda Rosneft ja Juris Savickis.

Läti võimude kohaselt on aga Gaso ametlike kriteeriumite kohaselt piisavalt iseseisev Latvijas Gāze-st.

Latvijas Gāze on samas Läti õiguskorra muudatust Vene ja Valgevene osanike otsustuskeelust tõlgendanud selliselt, et Gazpromi esindajad saavad ikkagi LG koosolekutel osaleda.

Läti majandusministeeriumi esindaja sõnul rikuti sel juhul seadust. Siiski ei ole Gazpromi osalust takistanud LG otsust eemalduda tütarettevõttest Gaso.