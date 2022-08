Euroopa Liit kaalub Ukraina sõdurite sõjalise väljaõppe korraldamist

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell teatas esmaspäeval, et Euroopa Liidu liikmesriikide kaitseministrid kavatsevad arutada Ukraina sõdurite väljaõpet, vahendab Euractiv .

Ettepanekut on kavas arutada poliitilisel tasandil järgmine nädal kui Euroopa Liidu liikmesriikide kaitseministrid kohtuvad mitteametlikul kohtumisel Prahas.

Borrelli sõnul on selge, et sõda kestab pikalt ning peale materiaalse toe on ukrainlastel vaja abi ka relvajõudude organiseerimisega.

Borrell õhku paisatud ideele detaile ei lisanud.

Euroopa Liidu allikate sõnul soovisid Ukraina välis- ja kaitseministrid Euroopa Liidu väljaõppeprogrammi juba eelmine kevad.

Enne Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale veebruaris olevat Euroopa Liidu liikmesriikide vahel jõutud eelkokkuleppele sõjalise väljaõppe missiooni korraldamiseks, kuid selle elluviimist on takistanud kohapealsed olud.

Euroopa Liit on alates 24. veebruarist rahastanud Ukrainale sõjalise tehnika andmist 2,5 miljardi euro väärtuses läbi Euroopa rahuprogrammi (European Peace Facility).