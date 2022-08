Pakistanis süüdistatakse eelmist peaministrit terrorismis

Pakistani eelmist peaministrit Imran Khani süüdistatakse Pakistani terrorismivastase seadusandluse alusel Pakistani õiguskaitseorganite ähvardamises. Khan on viimasel ajal pidanud mitmeid kõnesid, mille raames ründab ta nii Pakistani sõjaväge, kohtusüsteemi, meediat kui ka valitsust.

Khan pidas nädalavahetusel raevuka avaliku kõne, mille raames ähvardas kaevata kohtusse politseinikud ja ühe kohtuniku, vahendab The Guardian. Khan väitis, et ühte tema kaastöötajat olevat ka Pakistani võimude poolt piinatud.

Pakistani praegune siseminister Rana Sanaullah ütles, et Khan peab oma ähvardavate sõnavõttude eest vastutama.

Sajad Khani toetajad kogunesid esmaspäeval Khani häärberi lähistele, et takistada tema arreteerimist. Kohaletulnud inimesed protestisid ka praeguse Pakistani peaministri Shehbaz Sharifi vastu.

Shehbaz Sharif sai Pakistani peaministriks kui Imran Khan kaotas aprillis Pakistani parlamendis usaldushääletuse.

Pinged riigis kasvasid laupäeval kui Pakistani meediaregulaator otsustas, et riigi telejaamad ei tohi Khani kõnesid otse üle kanda.

Pakistanis on ka varem terrorismivastast seadusandlust kasutatud poliitiliste vastaste ründamiseks. Sama tegi ka Khani valitsus nii valitsuse kriitikute kui ka opositsioonipoliitikute suhtes.

Mitmed endised Khani ministrid on ähvardanud, et Khani vahistamisega kaasnevad massirahutused Pakistani pealinnas Islamabadis. Endine Khani valitsuskabineti liige Ali Amin Gandapur ähvardas, et "Khani vahistamise korral võetakse Islamabad rahva jõuga üle".

Khan ähvardas oma hiljutises kõnes, et Pakistani võib oodata Sri Lanka saatus, mille käigus protestide käigus sunniti valitsus tagasi astuma. "Kes peatab avalikkust? Meil on riigis 220 miljonit inimest?" ütles Khan kõne raames.

Endine peaminister on peale ametist vabanemist käinud mitmel pool riigis pidamas kõnesid uue valitsuse, Pakistani sõjaväe, meedia ning kohtusüsteemi vastu.