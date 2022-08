Tartus ootab koolikohta üle 400 Ukraina lapse

Tartus on oma lapsele koolikohta taotlenud üle 400 Ukraina põgeniku ja kuna taotluste arv kasvab iga päev, on tõenäoline, et linnavalitsusel pole lähinädalatel vabu koolikohti enam pakkuda. Erinevalt pealinnast ei loo Tartu eraldi Ukraina kooli ja loodab ukrainlased hajutada õppeasutustesse üle linna, võttes vajadusel appi õhtused vahetused.

Annelinna Gümnaasiumi direktori tööpäevad augustis on tihedalt täis kohtumisi Ukraina peredega, kes otsivad Tartus koolikohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktor Hiie Asser ütles, et viimastel päevadel on koolikoha vastu huvitundjaid kümmekond inimest päevas. "Huvi on päris suur. Mõned üksikud vabad kohad on põhikooli vanemates klassidest," ütles Asser.

Ka linna haridusosakonnas on praegu kõige kriitilisem aeg, sest peresid sooviga saada linnas kooli-või lasteaiakoht tuleb aina juurde. Linnakoolides oli täna kokku kirjas 415 ukrainlast, ent see arv kasvab iga päevaga ja kiiresti.

Tartu linna haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul ületab taotluste hulk septembriks kindlasti 500 piiri.

"Me täpselt ju ei tea, kui palju neid võib tulla ja kas meil jätkub koolikohti, lasteaiakohti nende jaoks. Ja kas koolid saavad ka sisuliselt hakkama nende laste õpetamisega. Paraku tuleb lapsi Tartusse ka teistest omavalitsustest, soovi ja ootusega et saada Tartusse kas kooli või lasteaiakoht. See on suur probleem, sest meie ressursid on ju ka piiratud," rääkis Raave.

Enim ukrainlasi asub õppima Aleksander Puškini Koolis, kus neid on praegu ligi 30 protsenti kõigist õpilastest. Annelinna Gümnaasiumis on see protsent 12.

Mõlema kahe kooli võimekus ukrainlasi vastu võtta on jõudmas piirini, samas eelistavad vanemad nende keelekümblust eestikeelsetele koolidele.

Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktor Hiie Asser ütles, et kool on alates seitsmendast püüdnud moodustada Ukraina õpperühmi. "Esimesest kuni seitsmenda klassini võtame ukrainlased vabadele õppekohtadele keelekümblusklassides ja see on klassi kohta üks kuni viis õpilast. Me loodame et keelekümblussüsteem integreerib nad eestikeelsesse õppesse ära," lausus Asser.

Hilisemad kohataotlejad peavad aga hakkama saama eestikeelsetes koolides.



Tartu linna haridusosakonna juhataja Riho Raave märkis, et eesmärk ongi, et see metoodika lisaks kahele Tartu venekeelsele koolile laieneks ka mõnda tänasesse eestikeelsesse kooli, kus on muukeelseid lapsi rohkem.

Kui taotluste arv jätkab kasvamist, on linna varuvariandiks panna mõnes koolis käima ka õhtune vahetus.