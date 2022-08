Oluline 23. augustil kell 15.21:

- Donetski separatistide peakontorit tabas rünnak;

- Slovakkia annetab Ukrainale 30 lahingumasinat BVP-1;

- Kiiev: Ukraina evakueeris okupeeritud Harkivi aladelt 825 inimest;

- ISW: Venemaa jätkab okupeeritud aladel oma seaduste kehtestamist;

- Ukraina sõdurid: Vene väed piinavad vangi langenud sõdureid;

- Ukraina taastas raudteeühenduse Moldovaga;

- Ukraina: Venemaa toob Zaporižžja tuumajaama veel rohkem vägesid ja relvastust;

- Ukraina jätkab riigi lõunaosas Vene sõjatehnika hävitamist.

Donetski separatistide peakontorit tabas rünnak

Vene allikad teatasid, et Ukraina relvajõud tabasid raketirünnakuga Donetski linnas asuvat separatistide peakontorit.

Kohalike võimude teatel sai kolm inimest rünnakus surma. Ukraina ja Vene sotsiaalmeedias levivad rünnakust mitmed klipid.

Donetski linn on Venemaa toetatud separatistide käes olnud alates 2014. aastast.

Osa analüütikute hinnangul võib tegu olla Vene poole enda rünnakuga, et suurendada pingeid enne Ukraina iseseisvuspäeva 24. augustil.

Kiievis on külas Poola president Andrzej Duda.

Slovakkia annetab Ukrainale 30 lahingumasinat BVP-1

Slovakkia kaitseminister Jaroslav Nad teatas teisipäeval, et riik annab Ukrainale 30 BVP-1 roomikutega lahingumasinat. Selle eest annab Saksamaa Slovakkiale 15 Leopard lahingutanki.

BVP-1 on Tšehhoslovakkia päritolu lahingumasin, mis ehitati Nõukogude BMP-1 lahingumasina litsentsi alusel.

Slovakkia lahingumasinad peaks jõudma Ukrainasse lähinädalatel.

Varem spekuleeriti Saksa meedias, et Slovakkia saab 15 Leopard tanki ja annab Ukrainale 30 T-72 tanki, mille Slovakkia kaitseminister Jaroslav Nad ümber lükkas, vahendas Slovakkia ajaleht Pravda.

Kiiev: Ukraina evakueeris okupeeritud Harkivi aladelt 825 inimest

Ukraina asepeaminister Irõna Vereštšuk teatas, et võimud evakueerisid Harkivi oblasti okupeeritud territooriumilt 825 inimest. Vereštšuki teatel oli evakueeritud inimeste hulgas 238 last.

Ukraina: Venemaa toob Zaporižžja tuumajaama veel rohkem vägesid ja relvastust

Ukraina riiklik energiafirma Energoatom teatas, et Venemaa tõi okupeeritud Enerhodaris asuvasse Zaporižžja tuumajaama veel kaks soomusmasinat ja kuus raskeveokit. Firma teatel tõi Venemaa juurde ka sõdureid, vahendas The Kyiv Independent.

ISW: Venemaa jätkab okupeeritud aladel oma seaduste kehtestamist

USA Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutab, et Venemaa okupeeritud Zaporižžja alade juht allkirjastas dekreedi, mille kohaselt tunnustatakse okupeeritud oblastisse saabuvaid ukrainlasi isikutena, kes taotlevad Vene seaduste kohaselt varjupaika.

#Russian-backed occupation authorities in #Zaporizhia Oblast have obliquely declared the independence of the occupied areas of the oblast by falsely identifying #Ukrainian citizens entering from unoccupied Ukraine as temporary asylum seekers.https://t.co/8CKywJAr36 pic.twitter.com/VzR1PuzQQl