Sanktsioonid ei takistanud Peskovi naisel Kreekas pidu pidada

Ajaleht The Times kirjutab, et Venemaa presidendi Vladimir Putini liitlase Dmitri Peskovi naine Tatjana Navka pidutses Kreekas. Peskovi ja tema naise suhtes kehtivad aga Euroopa Liidu sanktsioonid.

"Taldrikute purustamine on osa Kreeka ööelust," teatas Instagramis Tatjana Navka.

Kreeka eitas Navka sisenemist riiki. Meedia teatel võis ta Kreekasse saabuda aga Türgi kaudu. Navka läks Türgisse puhkusele.

"Mulle meeldib puhkusel uusi asju teada saada," kiitles Navka sotsiaalmeedias.

Türgi pole liitunud Moskva-vastaste sanktsioonidega. Kreeka meedia teatel liikus Navka Türgi ja Kreeka saarte vahel. Navka kasutas transpordiks tundmatu Venemaa ärimehe jahti, vahendas The Times.

Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirjas on ka Peskovi tütar Jelizaveta Peskova. Ta väidab, et see samm oli täiesti ebaõiglane. Pärast sõja puhkemist postitas Peskova sotsiaalmeediasse sõjavastase sõnumi, kuid kustutas selle kiiresti.

Vangistatud opositsioonijuht Aleksei Navalnõi süüdistas hiljuti lääneriike, et nad ei täida Venemaa eliidi vastu kehtestatud sanktsioone. Navalnõi väitis, et advokaadid ja lobistid aitavad oligarhidel sanktsioone vältida.

Navalnõi kritiseeris samuti endise kosmonaudi ja parlamendisaadiku Valentina Tereškova Itaalia-reisi. Tereškova käis oma Itaalia villas. Endine kosmonaut on nüüd Putini liitlane.