Prantsusmaa keelustas fossiilkütuste reklaamid, keskkonnaaktivistid väidavad, et keeld pole piisavalt laiaulatuslik. Ettevõtted leiavad aga, et keeld takistab äritegevust.

Prantsusmaast sai esimene Euroopa riik, kus fossiilkütuste reklaamid keelustati. President Emmanuel Macron lubas valimiskampaanias, et seab keskkonnakaitse oma teise ametiaja fookusesse, vahendas The Times.

Keskkonnaaktivistid pole uue meetmega rahul. Nad leiavad, et fossiilkütuste reklaamide keeld ei lähe piisavalt kaugele.

Reklaamide keelamise idee käidi välja 2019. aastal toimunud kliimakonventsioonil, kus osales 150 inimest. Macron lubas ellu viia nende ettepanekud, et vähendada heitkoguseid.

Rahvusvahelise keskkonnaorganisatsiooni Greenpeace aktivist Francois Chartier väljendas pettumust keelu ulatuse üle.

"Kliimakonventsiooni esialgne ettepanek oli keelata naftafirmade jaoks kogu reklaam. Praktikas on meede leebem. Samuti ei kuulu keelu alla sponsorlus," ütles Chartier.

Chartieri sõnul saab naftafirma Total olla 2023. aasta ragbi maailmameistrivõistluste sponsor. Chartierile ei meeldi samuti, et Total saab jätkata Louvre'i rahastamist.

Leclerci supermarketite keti juht Edouard Leclerc leidis samas, et reklaamikeeld takistab tema firmal soodushinnaga bensiini müüa. "Kui meil on bensiini hind odavam, siis on natukene totter, et me ei saa seda kellelegi öelda," ütles Leclerc.