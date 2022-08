Politico: USA võib Ukrainale saata salaja veel rohkem relvastust

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Washingtonis levivad kuulujutud, et USA saadab Ukrainale rohkem relvastust, kui Valge Maja on avalikult teatanud.

Politico märgib, et USA võimalikud salajased relvasaadetised Ukrainale on väljaande spekulatsioon. Ükski Bideni administratsiooni ametnik pole kinnitanud ega isegi vihjanud, et Ukrainasse on saadetud salajasi relvasaadetisi.

Reedel ütles Pentagoni kõrge ametnik, et USA on ukrainlasi varustanud rakettidega, mida kasutatakse radarisüsteemide ründamiseks. "Kui me esialgu teatasime HARM-rakettide tarnimisest, ei olnud see selline, kuidas me seda kirjeldasime. Kirjeldasime, et pakume radarite vastast võimekust," ütles ametnik.

Pühapäeval avaldas Yahoo News loo, milles väideti, et hiljutised rünnakud Venemaa sihtmärkide vastu Krimmis polnud lõhkeaineid kasutavate erioperatsioonide meeskondade tegevus. "Selle asemel toimusid plahvatused kaugmaarakettide rünnakute tagajärjel," ütlesid Yahoole USA endised sõjaväelased.

Yahoo Newsi hinnangul võis USA salaja saata Ukrainale taktikalise raketisüsteemi ATACMS. Juulis ütles USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan, et nende rakettide saatmine provotseeriks Venemaad veelgi ja võib vallandada kolmanda maailmasõja.

Kaks asjaga kursis inimest ütlesid Politicole, et USA lisas 19. augusti relvasaadetiste paketti täppisjuhitava moona Excalibur. Valge Maja ei teatanud sellest avalikult.