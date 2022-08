IKEA Tallinna pood on ligi 30 000 m2 suurune ning seal on ligi 1000 parkimiskohta. Pood on avatud iga päev kell 10.00–20.00.

Poes on ka 400 kohaga Rootsi restoran, kus pakutakse Rootsi roogasid, näiteks lihapalle ja lõhet.