Sikkut jätab erimärgistatud diislikütuse tööstustele lubamise esiti lahtiseks

Esmaspäeval valitsusele saadetud pöördumises tõid ettevõtjad välja, et maagaasi hind on viimase aasta jooksul kerkinud ligi kuus korda ja pole teada, kui kõrgeks kerkib selle hind eeloleval talvel ega sedagi, kui palju seda üldse jagub.

"Sellises olukorras on ettevõtjad otsimas võimalusi, kuidas vajaduse korral gaasi asendada mõne muu energiakandjaga. Meie hinnangul peaks ka riik võtma kasutusele meetmeid, mis motiveeriksid ettevõtjaid gaasi tarbimist kas või ajutiselt asendama muu energiakandjaga," teatasid pöördumisele allakirjutanud.

Ühe meetmena pakkusid nad välja vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmist selliselt, et erimärgistatud diislikütust lubataks ajutiselt kütmiseks kasutada. Nii väheneks kütmiseks kasutatava diislikütuse aktsiisimäär praeguselt 37,2 sendilt 2,1 sendini liitri kohta.

Lisaks tegid ettevõtjad ettepaneku lubada kasutada erimärgistatud diislikütust paikses mootoris - nii saaks tootmisprotsessis gaasi diislikütusega asendada. Erand võiks nende hinnangul kehtida kuni 1. maini 2024 ehk kahe kütteperioodi vältel.

Pöördumisele kirjutasid alla kaubandus-tööstuskoda, ehitusmaterjalide tootjate liit, põllumajandus-kaubanduskoda, toiduainetööstuse liit ja õliühing.

Riina Sikkut ütles ERR-ile, et kõrged energiahinnad tekitavad arusaadavalt muret, kuid koalitsioonileppes on kokku lepitud ainult kodutarbijate toetamine.

"See, et energia hinnad, eriti kui räägime kõrge keskmise hinnaga viimastest nädalatest, ka meie ettevõtjatele üle jõu käivad, on selge. Lisaks sellele, et pingutada talve puhul gaasi kättesaadavuse osas, tuleb arutada, kas ja kuidas on ettevõtjaid vaja toetada. Seni pole koalitsioon üheski meetmes kokku leppinud," lausus ta.

Sikkuti sõnul tervitab ta tööstusettevõtete esindusorganisatsioonide ettepanekut ja see on kahtlemata arutelu sisendiks.

Küsimusele, kas ettevõtjate soovitud erandi tegemist kaalutakse, vastas minister, et esmalt tuleks vaadata, milline oleks selliseks toeks vajalik maht ja millised mõjud sellega kaasneksid ning kui need numbrid ja see info on olemas, saab seda kaaluda alternatiivide, näiteks eelmise aasta meetmete või teiste riikide kasutatavate lahenduste vastu.

Rahalised otsused saavad Sikkuti sõnul tulla eelarve ja eelarvestrateegia läbirääkimistelt.