Kaasik Järvani kriitikast: mõnes mõttes viitab see ka meie sõltumatusele

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan (Isamaa) nimetas juuli lõpus Eesti Panga analüüsi, mille kohaselt mängivad kiires inflatsioonis rolli ka teise pensionisamba väljamaksed, ebakompetentseks.

Kaasiku sõnul on praeguses kiires inflatsioonis vähem nõudluspoolseid komponente, mida saab siseriiklikult mõjutada. "Kui räägime ülejäänud veerandist, erinevate teenuste hinnakasvust, siis seal on kindlasti suur ja oluline roll Eesti majanduse enda olukorral, meie nõudluskeskkonnal," rääkis ta.

Koroonakriisist on Eesti majandus Kaasiku sõnul väga kiiresti taastunud, tööpuudus langes kiirelt ja palgad kasvavad. "Lisaks sellele on ka möödunud sügisest võimalik võtta kasutusse oma sääste teisest sambast, mida tehti ka väga märkimisväärses mahus, me räägime üle miljardist eurost täiendavast tulust majapidamistele."

Kaasiku sõnul tähendab selline hea nõudluskeskkond, et ettevõtetel on märkimisväärselt kergem hindu tõsta. "Just eelkõige erinevate teenuste puhul ja sisemaiselt orienteeritud toodete puhul on seda hinnatõusu märkimisväärselt märgata. Seal ei saa alati rääkida, et selle hinnatõusu taga on alati energia. Aga seal taga on kindlasti ka see, et meil on tarbimine olnud piisavalt tugev, inimestel on olnud raha, et see hinnatõus kinni maksta," ütles ta.

Seda, kui palju pensionireform inflatsiooni täpselt mõjutas, pole Kaasiku sõnul võimalik mõõta. "Me räägime ikkagi siin mõnest protsendipunktist, mis on nõudluspoolsete tegurite poole pealt põhjustatud," sõnas ta.

Kaasik märkis, et tavapäraselt on Eesti inflatsioon olnud kahe ja nelja protsendi vahel ning sellisel juhul oleks juba mõnel protsendipunktil märkimisväärne mõju. "Võib-olla 20 protsendi juures see ei paista hästi välja. Aga miks see on oluline – see on osa inflatsioonist, mida saame oma erinevate poliitikatega mõjutada. Meil on väga raske nafta või gaasi hinda maailmaturul mõjutada, aga meil on võimalik juhtida üldist nõudluskeskkonda," sõnas Kaasik.

Kaasiku sõnul ministri artikkel keskpanka murelikuks ei tee.

"Eesti Panga ainukene poliitiline agenda on täita oma seaduses antud ülesandeid. Meie peamine seaduses antud ülesanne on tagada hinnastabiilsus, aidata kaasa selle tagamisele euroalal. Kõiki tegureid, mis hindu mõjutavad, neid me analüüsime ja neid hinnanguid ka anname," sõnas Kaasik.

Möödunud aasta kontekstis oli üheks oluliseks mõjutajaks ka pensionireform, märkis Kaasik. "See, et majapidamisetel oli võimalik teisest sambast kasutusse võtta ja majapidamised seda märkimisväärselt kasutasid, sellel on kahtlemata oluline roll Eesti nõudluskeskkonna kujunemisel."

Kaasiku sõnul on poliitikud Eesti Panka ka varem kritiseerinud, kui nende seisukohad keskpangaga ei ühti. "Aga ma arvan, et see mõnes mõttes viitab ka sellele, et me oleme sõltumatud. Me alati teeme neid analüüse ja vaatame tegureid, mis meie meelest on olulised ja kindlasti nendele ka tähelepanu juhime," ütles ta.