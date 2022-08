Poola ettevõte lõpetas kõrgete gaasihindade tõttu väetise tootmise

Grupa Azoty teatas teisipäeval, et olukord gaasiturul on erakordne ning ei olnud varasemalt ette ennustatav.

Seni on riigiosalusega keemiaettevõte püüdnud vältida väetise tootmise kärpimist, isegi kui maagaasi hind tõusis Euroopas see aasta pea neli korda vähenenud Vene gaasitarnete tõttu.

Teine väetise suurtootja, Norra Yara International ASA, teatas eelmine kuu samuti tootmise vähendamisest.

Grupa Azoty sõnul on nad suuruselt teine mineraalväetise tootja Euroopa Liidus. Ettevõte on üks 20-st suurimast maagaasi ostjast Poolast, kulutades iga aasta ligikaudu 20 gigavatt-tundi gaasi.

Poola põllumajandusminister Henryk Kowalczyk ütles intervjuus Poola raadiole, et Azotyl on piisavad väetise tagavarad, et garanteerida väetis sügiseseks külviks.

Minister loodab, et gaasiturg stabiliseerub, kuna riik peab mõtlema ka kevadkülvi peale.