Kolmapäeval tõuseb õhusoe 30 kraadi lähedale

Kolmapäeva öösel on sajuhoogude tõenäosus suurem Lääne-Eestis ja mandri kagunurgas. Päeva jooksul lisandub taevasse uusi pilverünki, mis põhjustavad paiguti hoo- ja äikesevihma. Päevamaksimumid tõusevad laialdaselt üle 25, paiguti 30 kraadi ümbrusse.

Öö vastu kolmapäeva on laialdaselt selge, Lääne- ja Kagu-Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma ning on äikeseoht. Tuul puhub muutliku suunaga üsna rahulikult ja õhutemperatuur on 15 kuni 20 kraadi.

Hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati sajab hoovihma ja on äikeseoht. Mõnes kohas tekib ka udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, sooja on hommikul oodata 19 kuni 22 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool hoovihma ja paiguti on äikest. Samas tuul on jätkuvalt rahulik ja õhutemperatuur jääb 25 kuni 30, saartel ja mandri lääneservas kuni 24 kraadini.

Õhtul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja säilib äikeseoht. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel ja läänerannikul ka põhjakaare tuul 4 kuni 8, puhanguti 11 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline. Õhutemperatuur on 19 kuni 23, Ida-Eestis kuni 26 kraadi.

Nädala teises pooles on esialgu oodata paiguti hoovihma, mis juba reedel näitab taandumise märke. Õhk läheb taaskord soojemaks ning keskmised liiguvad päeval kuni 30 kraadini.