ERR Riias: käivad Võidu pargi mastaapse punamomendi lammutustööd

Teisipäeval otsustati turvakaalutlustel Riia Võidu parki ümbritsevat suletud ala veelgi laiendada. Nüüd on septembri keskpaigani jalakäijaile kinni ka parki ümbritsevad tänavad, mistõttu on peaaegu võimatu näha, mida punakompleksiga täpselt tehakse.

Esmaspäevaga võrreldes oli kohal rohkem politseinikke. Kohale on toodud nii suurt kui ka kergemat tehnikat. Teisipäeval jõuti postamendi ja sõdurite figuuride mahavõtmiseni ning osa neist on juba väljakul asuvais kastides.

Punamonumendi mahavõtmist juhib Riia linnavalitsus.

"Loomulikult jälgime sündmusi Eestis ja need on olnud meile hea kogemus, eelkõige meie julgeolekuteenistustele. Kuid tuleb arvestada, et Läti puhul on tegu erineva olukorraga – tegu on suure monumentaalkompleksiga, mis on ehitatud 1980. aastate keskel. Seda rajati kuus aastat. Kõik konstruktsioonid on erilised. Võib isegi nii öelda, et kui Riiat pidanuks tabama tuumasõda, saanuks linn hävitatud, kuid ainsana jäänuks püsti see obelisk. Nii et tegu on tollasele ajale omase väga eripärase rajatisega," rääkis Riia linna tegevjuht Janis Lange.

Riia linnavalitsuses leitakse, et esimese paari päeva töö on kulgenud plaanipäraselt, kuid ikka veel ei avalikustata detaile, millal asutakse kompleksi suuremate osade lammutamiseni. Praeguseks on aga selge, et kõik hävitatakse ja mingeid osi ei jäeta ka Raekoja platsi kõrval asuvasse okupatsioonimuuseumisse, nagu esialgu plaanis oli.

"Maapealne osa tuleb maha võtta 15. novembriks. Kõik, mis jääb maa alla, peab olema ära viidud ja heakorratööd tehtud järgmise aasta 30. juuniks. Riia jaoks on see väga võimas kompleks suurim Lätis. See laiub kolmel hektaril. Seal asub 80 meetri kõrgune obelisk, palju skulptuure, keldrid ja suur bassein, mis mahutab 50 000 kuupmeetrit vett," lausus Lange.

Täpset teavet tööde käigust Riia linnavalitsus julgeolekukaalutlustel ei anna. Täna on kompleksi juures olnud rahulik, sest politsei ajab uudistajad ära.