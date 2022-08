Britid ja USA teatasid uutest abipakketidest Ukrainale

Valge maja teatas pea kolme miljardi dollari suurusest abipaketist Ukrainale. Ühendkuningriik annab Ukrainale 54 miljoni naela väärtuses täiendavat sõjalist abi. Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles, et sõja halvim stsenaarium on läbi ja riik liigub nüüd edasi sõja järgmisse etappi. Briti luure teatel teeb Venemaa Donbassis minimaalseid edusamme ja ootab Ukraina vasturünnakut

Ühendkuningriik teatas uuest relvaabi paketist Ukrainale

Briti valitsus teatas uuest relvaabi paketist Ukrainale. Ühendkuningriik annab Ukrainale 54 miljoni naela (64 miljoni euro) ulatuses sõjalist abi, sh 200 drooni ja hulkurmoona.

Teadaandes kinnitati ka varem meedias levinud teateid Black Hornet hulkurdroonide andmise kohta.

Leht: Venemaa küsis Ukraina kaitseministrilt esimesel invasiooni päeval alla andmist

Washington Post kirjutas oma Vene-Ukraina sõja alguse ülevaates, et 24. veebruaril helistas Ukraina kaitseministrile Oleksii Reznikovile tema Valgevene ametikaaslane Viktor Khrenin, kes vahendas Vene valitsuse ettepanekut, et Ukraina peaks kapituleerima. Reznikov olevat öelnud, et ta on valmis vastu võtma Vene poole kapitulatsiooni.

Venemaa pidas kinni kaks Zaporižžja tuumajaama töötajat süüdistatuna koostöös Ukraina võimudega

Zaporižžja tuumajaama okupeerivad Vene väed võtsid Reutersi teatel vahi alla kaks ukrainlasest tuumajaama töötajat, kuna neid kahtlustatakse koostööd Ukraina valitsusega. Venemeelse Kriminform uudisteagentuuri teatel on piirkonnas kogu okupatsiooni perioodi jooksul vahi alla võetud 26 inimest.

Briti ametist lahkuv peaminister Boris Johnson on taas Kiievis

Boris Johnsoni saabumisest Ukraina pealinna Kiievisse teatas nii Ukraina president Telegramis kui ka Ühendkuningriigi peaministri büroo.

The Prime Minister has arrived in Kyiv on Ukraine's 31st Independence Day.



His message: Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/9DKZYs9QRe — UK Prime Minister (@10DowningStreet) August 24, 2022

Valge maja teatas pea kolme miljardi dollari suuruses abipaketist

USA presidendi administratsioon teatas oma kodulehel, et Ukrainale antakse 2,98 miljardi dollari eest relvi ja tehnikat. Teate järgi saab Ukraina õhutõrjesüsteeme, suurtükisüsteeme ja suurtükimürske, droonitõrje süsteeme ja radareid, et riik saaks end pikas plaanis edukalt kaitsta.

Kolme miljardi dollari suurune pakett oleks suurim selline abipakett, mille Washington on Ukrainale viimase kuue kuu jooksul saatnud, vahendas Reuters.

Asjaga kursis ametnike sõnul on uue paketi eesmärk aidata Ukrainal kindlustada oma pikaajalist kaitsepositsiooni. "Uue paketi eesmärk on Ukraina ametnikele kinnitada, et USA kavatseb oma toetust jätkata," ütlesid ametnikud.

Eraldiseisvalt teatas Ukraina rahandusminister Serhii Maršenko sotsiaalmeedias, et USA annab Ukrainale kolme miljardi dollari jagu rahalist abi läbi Maailmapanga.

Vene kaitseminister Šoigu: me plaanipäraselt aeglustame "sõjalist erioperatsiooni" Ukrainas

Vene kaitseminister Sergei Šoigu teatas kolmapäeval Ukraina iseseisvuspäeval, et Vene Föderatsiooni relvajõud on sihipäraselt aeglustanud oma "sõjalist erioperatsiooni" Ukrainas, et vähendada tsiviilhukkunuid, vahendab Ukrainska Pravda.

Šoigu teatas, et Vene relvajõud järgivad sõjas rahvusvahelist humanitaarõigust.

Ukraina pool on Vene relvajõude süüdistanud korduvalt erinevates sõjakuritegudes ning rahvusvahelise õiguse rängas rikkumises.

Šoigu sõnavõtt polnud ainuke veider teadaanne kolmapäeval. Kolmapäeva hommikul õnnitles Valgevene diktaator Alaksandr Lukašenka Ukrainat iseseisvuspäeva puhul. Vene väed on kasutanud ulatuslikult Valgevene territooriumit, et teostada rünnakuid Ukraina pihta, vahendab Ukrainska Pravda. Valgevene väed pole siiski otse Vene-Ukraina sõtta sekkunud.

Põleng okupeeritud Donetski linnas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Alexander Ermochenko

Vene raketilöök tabas Ukraina militaarrajatisi Mõrhorodis Poltaava oblastis

Kolmapäeva hommikul ründasid Vene väed rakettidega Ukraina Mõrhorodi militaarrajatisi. Ukrainska Pravda teatel oli rakette neli. Hukkunutest ega haavatutest teateid ei ole.

Ukraina kaitseminister: sõja kõige hullem stsenaarium on möödas

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles, et sõja halvim stsenaarium on läbi ja riik liigub nüüd edasi sõja järgmisse etappi.

Reznikov andis intervjuu telekanalile CNN. "Oleme rindel stabiliseerimise faasis, mis on saavutatud üksuste liikumistega," ütles Reznikov.

Reznikovi sõnul on rahvusvahelise üldsuse väsimus üks peamisi ohte Ukraina võitluses Venemaaga.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas Venemaa laskemoonalao

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et riigi armee hävitas vaenlase laskemoonalao. Surma sai 13 Venemaa sõdurit.

Vene meedia teatel sai Lõuna-Ukrainas surma Kremli-meelne ametnik

Vene vägede poolt okupeeritud Lõuna-Ukrainas hukkus autopommiplahvatuses Kremli-meelne ametnik Ivan Suško. Ta oli Mihhailovka küla sõjaväelis-tsiviilvalitsuse juht, vahendas CNN.

"Plahvatuse tõttu sai Ivan Suško haavata ja viidi kriitilises seisundis haiglasse, kus ta peagi suri," teatas kohalik Kremli-meelne ametnik Vladimir Rogov.

London: Venemaa teeb Donbassis minimaalseid edusamme ja ootab Ukraina vasturünnakut

Suurbritannia kaitseministeerium teatas, et Venemaa pidi pärast Ukraina valitsuse kukutamise ebaõnnestumist pöörduma tagasihoidlikumate eesmärkide poole. Ministeeriumi teatel teeb Venemaa Donbassis minimaalseid edusamme ja Moskva ootab Ukraina suurt vasturünnakut.

Ministeerium märkis, et Venemaa armeed räsib kehv sõdurite võitlusvaim. Puudus on laskemoonast ja sõidukitest.

Linnapea: Vene väed jätkavad Harkivi pommitamist

Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas, et Venemaa jätkab linna pommitamist. Terehhovi sõnul ründas Venemaa Ševtšenkivski rajooni kolmandat korda viimase ööpäeva jooksul. Sumõ oblasti kuberneri teatel ründab Venemaa oblastit suurtükiväega. Viimase ööpäeva jooksul pommitas Venemaa Sumõ oblastit üle 80 korra.

ISW: Venemaa kindralid Ukrainas alluvad otse Vladimir Putinile

USA Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutab, et Venemaa kindralid Ukrainas alluvad otse president Vladimir Putinile. Nad lähevad käsuliinis nii mööda kaitseministeeriumist kui ka kindralstaabi ülemast Valeri Gerassimovist.

Sõltumatu Venemaa meedia teatel on kaitseminister Sergei Šoigu kaotanud Putini usalduse, vahendas ISW.

Additional headlines from tonight's report:



- Russian officials may have conducted a false flag event in Donetsk City on August 23 to justify attacks against Ukrainian government buildings on August 24, Ukrainian Independence Day.https://t.co/Bw8qZAQYAk pic.twitter.com/cuf9r1F0CU — ISW (@TheStudyofWar) August 24, 2022

Erdogani sõnul tuleks Krimm Ukrainale tagasi anda

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles, et rahvusvahelise õiguse kohaselt tuleks Krimm Ukrainale tagasi anda, vahendas CNN.

Erdogan kordas, et Türgi ei tunnustanud Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt 2014. aastal.

Norra ja Suurbritannia saadavad Ukrainale moodsad luuredroonid

Norra ja Suurbritannia tarnivad Ukrainale ühiselt luuredroone, et aidata riigil võidelda Venemaa sissetungi vastu, teatas kolmapäeval Norra kaitseministeerium.

Ukraina saab Norras välja arendatud droonid Black Hornet. Abipakett sisaldab varuosi, transporti ja koolitust, mida rahastab Suurbritannia fond, vahendas CNN.

"Drooni kasutatakse luureks ja sihtmärkide tuvastamiseks. Seda on lihtne kasutada, see on vastupidav, raskesti tuvastatav ja sobib lahingutegevuseks linnapiirkondades," teatas Norra kaitseminister Bjorn Arild Gram.

"Need tipptasemel droonid annavad Ukraina vägedele lahinguväljal üliolulise eelise, ütles Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace.

Zelenski hoiatas Venemaa provokatsioonide eest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski palus ukrainlastel iseseisvuspäeval jääda ettevaatlikuks. Zelenski hoiatas Venemaa provokatsioonide eest. "24. august on meie kõigi jaoks tähtis päev. Seetõttu on see päev oluline kahjuks ka meie vaenlasele," ütles Zelenski.

Ukraina sõdur Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Serhii Hudak

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 45 700 (võrdlus eelmise päevaga + 150);

- tankid 1924 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 4243 (+5);

- lennukid 234 (+0);

- kopterid 191 (+1);

- suurtükisüsteemid 1036 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 266 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 147 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 819 (+2);

- tiibraketid 196 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3160 (+10);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 99 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski suunal.