Ukraina kaitseminister: sõja kõige hullem stsenaarium on läbi

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles, et sõja halvim stsenaarium on läbi ja riik liigub nüüd edasi sõja järgmisse etappi. Ukraina armee jätkab vastase varustusliinide ründamist ja hävitas riigi lõunaosas Venemaa laskemoonalao.

Ukraina kaitseminister: sõja kõige hullem stsenaarium on möödas

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles, et sõja halvim stsenaarium on läbi ja riik liigub nüüd edasi sõja järgmisse etappi.

Reznikov andis intervjuu telekanalile CNN. "Oleme rindel stabiliseerimise faasis, mis on saavutatud üksuste liikumistega," ütles Reznikov.

Reznikovi sõnul on rahvusvahelise üldsuse väsimus üks peamisi ohte Ukraina võitluses Venemaaga.

USA teatab kolmapäeval kolme miljardi dollari suurusest sõjalisest abipaketist Ukrainale

Kolme miljardi dollari suurune pakett oleks suurim selline abipakett, mille Washington on Ukrainale viimase kuue kuu jooksul saatnud, vahendas Reuters.

Asjaga kursis ametnike sõnul on uue paketi eesmärk aidata Ukrainal kindlustada oma pikaajalist kaitsepositsiooni. "Uue paketi eesmärk on Ukraina ametnikele kinnitada, et USA kavatseb oma toetust jätkata," ütlesid ametnikud.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas Venemaa laskemoonalao

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et riigi armee hävitas vaenlase laskemoonalao. Surma sai 13 Venemaa sõdurit.

Linnapea: Vene väed jätkavad Harkivi pommitamist

Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas, et Venemaa jätkab linna pommitamist. Terehhovi sõnul ründas Venemaa Ševtšenkivski rajooni kolmandat korda viimase ööpäeva jooksul. Sumõ oblasti kuberneri teatel ründab Venemaa oblastit suurtükiväega. Viimase ööpäeva jooksul pommitas Venemaa Sumõ oblastit üle 80 korra.

ISW: Venemaa kindralid Ukrainas alluvad otse Vladimir Putinile

USA Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutab, et Venemaa kindralid Ukrainas alluvad otse president Vladimir Putinile. Nad lähevad käsuliinis nii mööda kaitseministeeriumist kui ka kindralstaabi ülemast Valeri Gerassimovist.

Sõltumatu Venemaa meedia teatel on kaitseminister Sergei Šoigu kaotanud Putini usalduse, vahendas ISW.

Zelenski hoiatas Venemaa provokatsioonide eest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski palus ukrainlastel iseseisvuspäeval jääda ettevaatlikuks. Zelenski hoiatas Venemaa provokatsioonide eest. "24. august on meie kõigi jaoks tähtis päev. Seetõttu on see päev oluline kahjuks ka meie vaenlasele," ütles Zelenski