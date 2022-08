Vilepuhuja: Twitter eirab turvalisuse probleeme

Zatko esitas oma kaebuse USA börsijärelevalveorganile juulis. Zatko kritiseeris kaebuses, kuidas Twitter haldab oma kasutajate tundlikku informatsiooni. Zatko väitis, et Twitter pole nendest probleemidest teavitanud USA reguleerivaid asutusi, vahendas BBC.

Zatko väitis samuti, et Twitter alahindas platvormil olevate valekontode hulka. Zatko süüdistused võivad mõjutada õiguslikku võitlust Twitteri ja miljardär Elon Muski vahel. Musk tahab loobuda 44 miljardi dollari suurusest Twitteri ostu tehingust.

Musk leiab samuti, et Twitteri esitatud andmed kontode arvu kohta ei ole tõepärased ja ettevõte ei ole täitnud eellepingu tingimusi. Musk proovib nüüd Twitteri ostmisest loobuda. Twitter kaebab ta ülevõtmise jõustamiseks aga kohtusse. Kaasus jõuab kohtusse oktoobris. Kohus võib siis sundida Muski tehingut lõpule viima.

Zatko advokaat ütles telekanalile CNN, et tema klient pole Muskiga ühenduses.

Zatko on varem töötanud juhtivatel ametikohtadel Google'is ja USA valitsuse teadusagentuuris DARPA. Twitter vallandas Zatko selle aasta alguses.

Twitter teatas, et Zatko väited on ebatäpsed ja vastuolulised.

"Zatko väited ja oportunistlik ajastus on mõeldud tähelepanu püüdmiseks, et tekitada kahju Twitterile, selle aktsionäridele ja klientidele. Turvalisus ja privaatsus on pikka aega olnud ettevõtte prioriteedid ja on ka edaspidi," teatas Twitteri pressiesindaja.