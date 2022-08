Scholz ei kandnud lennukis maski, saab kriitikat

Saksamaa kantsler Olaf Scholz ei kandnud esmaspäeval Kanadasse lennates näomaski. Saksa seaduste kohaselt peab aga lennukis endiselt maski kandma ja mõned poliitikud leiavad, et Scholzi tegevus oli kahepalgeline.

Scholziga oli kaasas majandusminister Robert Habeck ja veel üle 80 reisija.

Valitsuse pressiesindaja ütles, et valitsuse lendudel maski kandmise kohustust pole. Pressiesindaja sõnul pidid kõik reisijad esitama negatiivse koroonatesti. Saksamaa nakkuskaitseseaduses seda erandit aga ei mainita, vahendas Politico.

Selline kahepalgelisus tekitas viha Scholzi koalitsioonipartnerite ja opositsioonipoliitikute hulgas.

"Saksamaa kõrgem juhtkond näitas, et nad ei usu lennukite pardal olevate maskide kasulikkusesse. Seetõttu on loogiline, et Berliin ei saa paluda tavalistel sakslastel neid oma tavalendudel kanda," ütles liberaalse FDP poliitik Alexander Lambsdorff.

Scholzi kritiseeris ka kristlike demokraatide (CDU) poliitik Armin Laschet.

"Nakkuskaitseseaduses riigilendudele erandit pole. Kuid kas keegi ei mõista, et oleks isegi hullem, kui valitsusele oleks tehtud erandeid? Peaaegu kogu Euroopa ei nõua makse. Miks see on ainult sakslaste soolo?" uuris Laschet.