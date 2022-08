Tallinna volikogu käivitab riigikogu eeskujul valitsuse infotunni

Sel neljapäeval toimub esmakordselt Tallinna linnavolikogu infotund, kus linnavolinikel on linnajuhtidelt võimalik infot saada. Infotunnid on avalikud.

Infotunnid toimuvad linnavolikogu istungitega samas rütmis – üle nädala neljapäeviti kell 14–15. Linnavolikogu liikmetel on ette registreerides võimalus esitada linnavalitsuse liikmetele küsimusi nende tegevusvaldkonda puudutavate, aga ka linnaelu muude probleemide kohta.

Infotunni regulatsioon põhineb suuresti riigikogu infotunni formaadil.

Esimese infotunni päevakorrast on küsimused pealinna ülemineku kohta eestikeelsele haridusele, jalgrattaradade puudulikust tähistamisest, uuritakse Linnateatri ehituse, punamonumentide, lasteaiakohtade puuduse ja teiste teemade kohta.

Tallinna linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on infotundide sisseseadmine üks osa laiemast demokraatia edendamise paketist.

"Olen seadnud ülesandeks suurendada demokraatliku poliitika kvaliteeti Tallinna linnavolikogus. Võimalus saada operatiivset infot aktuaalsetel teemadel on väga oluline, et täita kontrollifunktsiooni linnavalitsuse tegevuse üle ja esindada valijate huve. Võrreldes linnavolikogu istungitega, mis kestavad pikki tunde, on infotund ka formaadina kompaktne, mis võimaldab nii ajakirjanikel kui teistel huvilistel hõlpsamini hoida end kursis pealinna poliitiliselt aktuaalsete küsimustega," lausus Ossinovski.

Infotundi saab jälgida Tallinna linnavolikogu lehel.