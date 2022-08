Õliühing: erimärgistatud diislikütuse lubamine tööstuses eelarvet ei haavaks

Kui valitsus lubaks ettevõtjatel kasutada gaasi asemel tootmises ja küttes erimärgistatud diislikütust, siis riigieelarvet mõjutaks see minimaalselt, ütles Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat.

Sel nädalal saatsid ettevõtjate esindusorganisatsioonid valitsusele pöördumise, et üha kallineva gaasi asemel antaks seadusemuudatusega ettevõtetele luba kasutada tootmises ja küttes ajutiselt diislikütust. Majandusminister Riina Sikkut lubas sellise sammu mõjusid analüüsida.

Mart Raamat ütles ERR-ile, et erimärgistatud diislikütuse kasutamisel ei oleks märkimisväärset mõju riigieelarvele.

Ta märkis, et maagaasi aktsiisimäär on 3,9 eurot megavatt-tunni kohta, aga erimärgistatud diislikütusel 2,1 eurot megavatt-tunni kohta.

"Arvestades Eesti aastast gaasitarbimist, tööstuse osakaalu sellest ja ettevõtete võimekust asendada gaasitarbimine vedelkütusega, võib hinnata, et absoluutselt maksimaalne mõju riigieelarvele jääb väiksemaks kui miljon eurot. Samas aitaks see ettevõtetel oma kütusekulud viia poole võrra madalamale võrreldes olukorraga, kus jätkatakse maagaasi tarbimist," lausus Raamat.

Ta lisas, et varem pole tööstusettevõtted diislikütust kütmiseks või paiksetes mootorites kasutanud, sest majanduslikult polnud sellel mingit mõtet – maagaasi hind oli diislikütusest niivõrd palju madalam.

"Nüüdseks on maagaasi hinnad tõusnud aga hullumeelsetesse kõrgustesse ja ettevõtjad otsivad alternatiive maagaasi kasutamise vähendamiseks. Seega, võimaldades tööstustes kasutada erimärgistatud diislikütust, toimiks dünaamika, kus maagaas asendatakse vedelkütusega. Ehk siis mõju riigieelarvele tuleb hinnata just selles kontekstis, et üks kütus asendatakse teisega," ütles õliühingu juht.

Riina Sikkut ütles teisipäeval, et täpsem arutelu, kuidas ettevõtteid kõrgete energiahindadega toimetulekul toetada, tuleb riigieelarve ja eelarvestrateegia läbirääkimistel.