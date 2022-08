Selleks sügistalveks haiglates isolatsioonipalateid juurde ei tule

Eelolevaks viirushoojaks tehtud Covid-19 valmisolekukava näeb ette, et tervishoiusüsteemi valmisoleku tähtis osa on luua juurde isolatsioonipalateid ja rajada ventilatsioonisüsteeme. Sellised palatid ja hea ventilatsioon peaksid aitama vältida plaanilise töö piiramist ja viiruse haiglasisest levikut.

Haiglad said isolatsioonipalatite rajamiseks ning hapnikravi võimekuse suurendamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist kokku 12,6 miljonit eurot toetust. Selle raha abil pidi tõstetama ka valmisolekut pikaajaliste elektrikatkestustega toime tulla.

Tänavu märtsis eraldati 16 haiglale veidi alla 11 miljoni euro ja selle eest pidi loodama 146 isolatsioonipalatit. Osa raha jäi selleks, et vajadusel katta projekti kallinemist.

Sellel nädalal saatis aga töö- ja terviseminister Peep Peterson haiglajuhtidele kirja, sest toetust saanud projektide kohta vahekokkuvõtte tegemisel ilmnes, et ehitushanke lepingu on sõlminud ainult üks haigla ja projekteerimislepinguni on jõudnud vaid üksikud. Ülejäänud haiglad alles valmistavad projekteerimishanget ette ning plaanivad ehitustööd jätta järgmisesse aastasse.

"Sellest tulenevalt rõhutame isolatsioonipalatite loomise olulisust tervishoiusüsteemi valmisoleku parandamiseks ja palume teil antud tegevuste elluviimine kohe prioriteediks võtta," teatas Peterson.

Saamaks teavet, kuidas haiglatel isolatsioonipalatite rajamine edeneb, otsustas sotsiaalministeerium võtta edaspidi selle ka enda lähema jälgimise alla ja nüüd peavad haiglad igas kvartalis selle kohta neile ülevaate andma.

Petersoni kirja said Valga, Põlva, Raplamaa, Rakvere, Läänemaa, Kuressaare, Narva, Lõuna-Eesti, Pärnu, Viljandi ja Järvamaa haigla ning Põhja-Eesti regionaalhaigla, TÜ kliinikum, Lääne-Tallinna keskhaigla, Tallinna lastehaigla ja Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus.

Esimest ülevaadet ootab sotsiaalministeerium 30. septembriks.