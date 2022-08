Neljapäev on päikeseline

Eeloleval ööl suundub madalrõhuvöönd edasi ida poole ning neljapäeval taandub juba Peipsi taha ja kagupiiri lähistele. Selle järel jõuab värskem õhumass ja päevasooja ülempiiriks on 23-25 kraadi.

Teisel pool Läänemerd tugevneb kõrgrõhuala, koondub Botnia lahe kohale ja hoiab ümbruskonna sajust prii. Vaid kagunurgas püsib hoovihma võimalus.

Reedel kõrgrõhuala küll nõrgeneb ja tõmbub kaugemale, aga jääb servaga Läänemere ümbrust katma ja hoiab paksemad sajupilved meist eemal. Kui pärastlõunal üksik vihmahoog ka tuleb, siis janus taimi see kindlasti aidata ei suuda.

Ööl vastu neljapäeva liigub sajupilvede vöönd edasi ida poole ning selle järel Lääne-Eestis taevas selgineb ja enam suuremat sadu ei tule, võib aga tekkida udu. Ida pool on pilvisem ja vihmahoogudega, võib olla äikest. Tuul on sisemaal nõrk ja muutliku suunaga, rannikul puhub põhjakaarest 3-8 m/s, äikese ajal on tugevate puhangute oht. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi.

Neljapäeva hommikul lääne pool laialdaselt udu, Ida-Eestis sajab hoovihma, võib olla äikest. Põhjakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 16 kuni 20 kraadi.

Neljapäeva päeval on on lääne pool päikeselisem ja sajuta. Ida pool on enam pilvelaamu. Mõnes kohas sajab hoovihma, võib olla äikest, suurem on tõenäosus Tartust lõuna poole jäävatel aladel. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 3-8, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 19 kraadist põhjarannikul 23-25 kraadini sisemaal.

Õhtul on laialdaselt selge ja kuiv ilm. Vaid Eesti idaservas on pilverünki ning Põlva- ja Võrumaal võib ka veel hoovihma sadada. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on 18 kuni 21 kraadi.

Reedel tugevneb värskema õhuga kõrgrõhuala. Suuremat sadu ei tule, aga võib tekkida udu. Öine miinimum langeb 10 kraadi lähedale, päevane maksimum tõuseb 25 kraadi ümbrusse.

Nädalavahetus jätkub kõrgrõhkkonna servas ilusa ilmaga. Öösel jahtub õhk 10 lähedale, pühapäeval 15 ümbrusse, päevad on kuni 30 kraadise palavusega.

Esmaspäev võib jätkuda kuumalt, kuid peale võib jõuda ka juba värskem õhumass.