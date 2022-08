Alates märtsist on Ukraina tagasi vallutanud Taanist suurema ala

Oluline 25. augustil kell 6.53:

- Ukraina teatel hukkus Vene raketirünnakus raudteejaamale 22 tsiviilisikut;

- Öösel oli kuulda plahvatusi Kiievi oblastis;

- ISW: Ukraina on alates märtsist vallutanud Vene vägede käest tagasi Taanist suurema ala.

Ukraina teatel hukkus Vene raketirünnakus raudteejaamale 22 tsiviilisikut

Viimastel andmetel hukkus Vene raketilöögis Kesk-Ukrainas asuva Šaplõne raudteejaama pihta 22 tsiviilisikut. Viga sai ligikaudu 50 inimest. Rünnakus süttis põlema viis raudteevagunit, vahendas Ukrainska Pravda.

Teiste seas mõistis rünnaku hukka Ameerika Ühendriikide välisminister Anthony Blinken.

Russia's missile strike on a train station full of civilians in Ukraine fits a pattern of atrocities. We will continue, together with partners from around the world, to stand with Ukraine and seek accountability for Russian officials.