Reznikov: ootame rindelt häid uudiseid enne aasta lõppu

- Vene lennukid tõusid Ukraina iseseisvuspäeval õhku üle 200 korra, jättes pidevalt mulje saabuvast raketirünnakust;

- Ukraina kaitseminister: ootame häid uudiseid rindelt enne aasta lõppu;

- Ukrainlased hävitasid taas ühe laskemoonalao Lõuna-Ukrainas;

- Ukraina teatel hukkus Vene raketirünnakus raudteejaamale 25 tsiviilisikut;

- Öösel oli kuulda plahvatusi Kiievi oblastis;

- ISW: Ukraina on alates märtsist vallutanud Vene vägede käest tagasi Taanist suurema ala;

- Briti luure: Vene soomustehnika on Zaporižžja tuumajaama reaktorist vaid 60 meetri kaugusel;

- Ukraina hinnangul kaotasid Vene väed ööpäevas 150 sõdurit ning kuus mobiilset raketilaskesüsteemi;

Vene lennukid tõusid Ukraina iseseisvuspäeval õhku üle 200 korra

Ukraina kaitsejõudude peastaabi teatel olid tihedad õhuhäired kolmapäeval üle Ukraina tingitud väga paljudest Vene lennukite õhkutõusudest väljaspool Ukraina piire.



Lennukid tõusid õhku üle 200 korra ja Ukrainas oli kolmapäeval 189 õhuhäire sireeni.

Kokku tulistati Ukraina pihta siiski ainult kaheksa Kh-22 raketti.

Venelaste lennudemonstratsioonis osales üle 90 taktikalise lennuki, sh 34 pikamaa strateegilist pommitajat (Tu-22M3 ja Tu-9MS).

Yesterday alone, there were 189 air raid sirens across Ukraine, totalling 14 hours. 25 civilians were killed following a Russian missile strike on a train station in eastern Ukraine. Russia's terrorism is a plague of the 21st century. Only isolation and global resolve can stop it — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 25, 2022

Ukraina kaitseminister: ootame häid uudiseid rindelt enne aasta lõppu

Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov ei suutnud intervjuus kindlalt öelda, et millal sõda Venemaaga lõppeb, kuid sõnas, et praegu on Ukrainal võimalik sõda võita kiiremini ja inimelude mõttes odavamalt täna liitlaste abile.

Ukraina teatel hukkus Vene raketirünnakus raudteejaamale 25 tsiviilisikut

Viimastel andmetel hukkus Vene raketilöögis Kesk-Ukrainas asuva Šaplõne raudteejaama pihta 25 tsiviilisikut, sh kaks last Viga sai ligikaudu 50 inimest. Rünnakus süttis põlema viis raudteevagunit, vahendas Ukrainska Pravda.

Teiste seas mõistis rünnaku hukka Ameerika Ühendriikide välisminister Anthony Blinken.

Russia's missile strike on a train station full of civilians in Ukraine fits a pattern of atrocities. We will continue, together with partners from around the world, to stand with Ukraine and seek accountability for Russian officials. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 24, 2022

Ukrainlased hävitasid taas ühe laskemoonalao Lõuna-Ukrainas

Ukraina lõunaringkonna staabi teatel hävitati viimase ööpäeva jooksul üks Vene vägede laskemoonaladu ja üks juhtimispunkt ning hävitati kolm soomusmasinat. Hinnanguliselt hukkus erinevates rünnakutes 12 Vene sõdurit.

Staabi teatel ründasid nende positsioone Vene väed kuus korda edutult.

Öösel oli kuulda plahvatusi Kiievi oblastis

Kiievi oblasti kuberneri Oleksi Kuleba sõnul toimusid öösel mitmed plahvatused Võshhorodskõ piirkonnas.

Samuti oli teateid Vene vägede rünnakust Lõuna-Ukrainas asuva Krõvõi Rihi linna pihta keelatud kobarmoonaga, vahendab Ukrainska Pravda.

Vene väed tulistasid Sumõ oblasti pihta 32 korda

Sumõ oblasti kuberneri Dmõtro Žõvõtskõi sõnul tulistasid Vene väed kolmapäeval Sumõ eri oblastite asulate pihta 32 korral.

ISW: Ukraina on alates märtsist vallutanud Vene vägede käest tagasi Taanist suurema ala

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) sõjaülevaate järgi on hiljutine Vene kaitseministri Sergei Šoigu väide, et Vene väed aeglustavad plaanipäraselt oma "sõjalist erioperatsiooni" Ukrainas tingitud Vene vägede vähesest edust rindel. Samas ei ole märke, et poliitilisel tasandil oleks loobutud maksimumeesmärkidest Ukrainas.

ISW hinnangul on alates märtsi keskpaigast Vene väed kaotanud Ukraina relvajõududele umbes Taani riigi suuruse ala (45 000 ruutkilomeetrit), olles samal ajal suutnud okupeerida Andorra riigi suuruse ala (450,84 ruutkilomeetrit) viimasel 39 päeval.

Mõttekoja hinnangul jõuab Vene vägede sõjaline pealetung Ida-Ukrainas peatselt kulminatsioonini.

Briti luure: Vene soomustehnika on Zaporižžja tuumajaama reaktorist vaid 60 meetri kaugusel

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma luureülevaates välja, et Vene relvajõudude tehnika on kõigest 60 meetri kaugusel Zaporižžja tuumajaama viiendast reaktorist.

Tõenäoliselt on Vene jõud püüdnud oma sõjatehnikat varjata, peites need seal paiknevate torude ja platvormide alla.

Brittide hinnangul on Venemaa tõenäoliselt valmis kasutama Ukraina sõjalist tegevust tuumajaama ümbruses sõjapropaganda tarbeks.

Seni kuniks Vene väed okupeerivad Zaporižžja tuumajaama, eksisteerib risk, et reaktorite jahutussüsteemis võib toimuda katkestusi, tagavaraelektritarne võib saada kahjustatud ning jaama töötajad võivad stressirohkes olukorras suurema tõenäosusega vigu teha.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/3fhM5JyOS6



#StandWithUkraine pic.twitter.com/0eCZDn4CYZ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 25, 2022

Ukraina iseseisvuspäeva puhul korraldatud toetusavaldus Krakowis Poolas Autor/allikas: SCANPIX/© Beata Zawrzel/ZUMA Press Wire

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 45850 (võrdlus eelmise päevaga + 150);

- tankid 1929 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 4245 (+2);

- lennukid 234 (+0);

- kopterid 202 (+3);

- suurtükisüsteemid 1037 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 272 (+6)

- õhutõrjesüsteemid 148 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 828 (+9);

- tiibraketid 196 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3160 (+5);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 99 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.