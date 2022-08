OTSE kell 16: Narva linnavolikogu istung

Kell 16 algab Narva linnavolikogu istung, kus selgub, kas istung toimub taas vene keeles, mille kohta tegi tauniva otsuse õiguskantsler Ülle Madise. Ühtlasi võib istungi hääletustest selguda, kas linnapea Katri Raikil on endiselt volikogu enamuse toetus või mitte.

Narva volikogu istungi päevakorras on neljapäeval 18 punkti, sh kaheksa arupärimist linnapeale. Kõik arupärimised on esitatud linnapeale kirjalikult vene keeles. Üks arupärimine puudutab ka Narva tänavanimede ümbernimetamist.

Narva linnavolikogu esimees Vladimir Žavoronkov on ERR-ile väitnud, et näeb kurja vaeva, et volikogu istungid toimuksid eesti keeles, kuid osa linnavolinikke esitab oma seisukohti istungitel teadlikult vene keeles.

Narva volikogu vene keelseid istungeid on tauninud õiguskantsler Ülle Madise.