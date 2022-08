Haapsalu Viigi kooli lapsed saavad endale peagi uue koolimaja

Erivajadustega lastele mõeldud Haapsalu Viigi kooli ülalpidamine on muutunud kulukaks, kuna kooli hoonetekompleks on halvas seisukorras. Nüüd on Haapsalu linn jõudmas ministeeriumiga kokkuleppele ning HTM rahastab uue koolimaja ehitust.

Ehkki läbirääkimised Viigi kooli tuleviku üle on HTM-i ning Haapsalu linnavalituse vahel olnud seni suusõnalised, andis ministeeriumi esindaja mõista, et uue koolihoone ehitamisega juba tegeletakse.

"Käesoleval aastal peaks saama paika detailplaneeringu ja arhitektuurivõistluse lähteülesanne. Küsimust arutatakse riigieelarve ja riigieelarvestrateegia läbirääkimistel," rääkis HTM-i riigivara valitsemise valdkonnajuht Indrek Riisaar ERR-ile.

Riisaare sõnul on Viigi kooli edasine käekäik ja laste huvidest lähtuva koolitaristu arendamine koostöös kohalike omavalitsustega ministeeriumile oluline tegevus.

"Suusõnaline kokkulepe on, et HTM ehitab uue kaasaegse koolimaja ning Haapsalu linn koostöös Lääne-Nigula vallaga võtavad mõne aasta jooksul koolipidamise üle," ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles ERR-ile. Hetkel kuulub Haapsalu Viigi kool riigile.

Haapsalu linn on valmis võõrandama riigile osa vana põhikooli krundist kesklinnas asuval Kuuse tänaval. Sukles lisas, et ministeerium on arvamusel, et see on ka ainus võimalik asukoht uue koolihoone ehitamiseks.

Kuigi hetkel asub Viigi kool Haapsalu Tagalahe lähistel, siis uue koolimaja kerkimisel kesklinna Sukles probleemi ei näe.

"Ka kesklinnas on lastel liikumiseks piisavalt ruumi, lisaks on seal lähedal ujula ja staadion. Õueala kasutamine on planeerimise teema, kujundatakse ju tervik lahendus, mitte ainult ei panda maja püsti," kommenteeris linnapea.

Riisaar nõustus, et Haapsalu linna poolt pakutud asukohas on ligipääs nii lastele vajalikele teenustele kui ka linna arendatud sporditaristule, samuti omavalitsuse põhikooli lähedus ühistegevusteks.

Õpilasi on aastatega vähemaks jäänud

Sukles põhjendas laste arvu vähenemist Viigi koolis sellega, et tavakoolidesse on ehitatud kaasaegsemad võimalused, näiteks liftid. "Võimalikuks on tehtud liikumispuuetega laste õppimine, seda kaasava hariduse põhimõtetest lähtuvalt," sõnas ta.

Uue Viigi kooli valmimisel on koolimajas ka uued tehnoloogiad, mis laste liikumist hõlpsamaks muudavad. "Nüüdisaegsed ning sihtgrupile vajalikud tingimused ongi uue koolihoone ehitamise peamine põhjus," lisas Riisaar.

Samuti on valikusõel Viigi kooli saamiseks Haapsalu linnapea hinnangul muutunud riigi poolt karmimaks.

Uue koolimaja ehitamise planeeritav summa on eelduslikult ligi 10 miljonit eurot. Uue koolihoone ehitust on edasi lükanud ka kiire ehitushindade tõus.

Haapsalu Viigi koolis õpivad liikumis-, liit- ja intellektipuudega õpilased. Lähedal asub neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus, millega on koolil tihe koostöö.