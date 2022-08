Kanada tagastab viis Nord Streami turbiini Saksamaale

Kanada valitsus teatas sel nädalal, et riik tagastab Saksamaale viis Nord Stream 1 gaasijuhtme kompressorijaama turbiini, mis olid Montrealis remondis.

Ottawa tegi juulis erandi Venemaa nafta- ja gaasitööstuse sanktsioonidele. See võimaldas Kanadal tagastada Saksamaale gaasijuhtme esimese turbiini. Saksamaa pidi siis selle turbiini saatma Venemaa gaasifirmale Gazprom. Gazprom aga keeldus turbiini vastu võtmast.

Siiski kinnitas Kanada peaminister Justin Trudeau, et kõik viis ülejäänud turbiini saadetakse tagasi Saksamaale, vahendas Politico.

"See oli täpselt see, mida Saksamaa küsis meilt. Kanada ei taha anda Venemaa presidendile mingit vabandust, et ta saaks kasutada energiatarneid relvana," ütles kolmapäeval Kanada välisminister Melanie Joly.

Alates 31. augustist plaanib Gazprom peatada kolmeks päevaks Nord Streami gaasivood. Siis hakkavad remonditööd Venemaal Portovaja kompressorijaamas. Gazprom väitis neljapäeval, et ükski Portovaja kompressorijaama turbiin pole praegu Kanadas remondis.