Nädalavahetus tuleb suviselt soe

Reede ennelõunal on oodata kohati hoovihma, kuid päeva teises pooles on laialdaselt päikesepaisteline ja õhusooja tuleb 20 kuni 26 kraadi.

Ööl vastu reedet on Lääne-Eestis vähese pilvisusega ilm, Ida-Eestis aga pilvisem. Kohati on udu ja sajab uduvihma ning tuul puhub idakaarest 4 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 16, rannikul paiguti 20 kraadi.

Reede hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati natukene udutab. Idakaare tuul ei ole pead tõstnud ning õhk jääb 14 ja 18 kraadi vahele.

Ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja pärastlõunal pilvisus hõreneb, kuid kohati sajab veidi vihma. Puhub idakaare tuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja päevased temperatuurid on 20 kuni 26 kraadi.

Õhtu tuleb juba laialdaselt selge ja ka idakaare tuul puhub mõõduka tugevusega. Sooja võime oodata 17 kuni 21 kraadi.

Nädalavahetus kostitab meid suvise ilmaga ja ainult laupäeval on kerge hoovihma võimalus. Uue töönädala alguses on mitmel pool oodata hoovihma ja ka õhutemperatuur hakkab esmaspäevast tasapisi langema.