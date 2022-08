Ekspertide sõnul pole kõrgete korteriüürihindade vastu kiireid lahendusi

Kinnisvaraportaali kv.ee portaalijuht Tarvo Tesloni sõnul on odav kuni kahetoaline üürikorter praegu selline, mille hind on 400 kuni 500 eurot. Üks abinõu hinnatõusu pidurdamiseks võib tema sõnul olla üürimajade ehitamises.

"Need on kas alles valminud, neid on väga vähe turul veel, aga kindlasti ühel hetkel nende mõju hakkab turule tulema, mis tähendab, et tekib konkurents ja hinnad ei saa väga kiirelt kasvada," ütles Teslon.

Kinnisvaraekspert Tõnu Toompargi sõnul on odav alternatiiv neile, kelle jaoks hinnad liiga kõrged, kuni 20 ruutmeetri suurune mikrokorter.

"Neid pindu oleks tegelikult oluliselt rohkem vaja, neid võiks olla turul palju rohkem, aga siin tuleks kivi linnavalitsuse kapsaaeda visata, kellele väikekorterid ei meeldi, aga turg neid vajab," märkis Toompark.

Ehitusprotsess on pikk ja vajab kohaliku omavalitsuse panust. Tallinna linn on panustanud aga sotsiaalkorterite loomisele.

"See, mida omavalitsus saab teha, on vaadata, kuidas abivajajaid, kes on sattunud raskesse olukorda, sealhulgas eluasemega, aidata. See kõik, mis puudutab juba igasuguseid hinnaregulatsioone, see peaks olema ikkagi üleriigiliselt vaadatud," lausus Saadi.

"Tavalisele inimesele peaks riik tulema appi seeläbi, et liberaliseerima üüriseadusandlust, võlaõigusseadust, anda suuremad kokkuleppevõimalused üürileandja ja üürniku vahel. See annaks rohkematele üüriandjatele julgust üüriinvesteeringuid teha ja vabaturg, erapakkumine on valmis ise uut pakkumist turule tooma küllaga," leidis Toompark.

Eksperdid ütlevad, et kui riik omalt poolt kortereid rajaks, solgiks see turu täielikult.

"Kardan, et kui riik hakkaks rohkem sekkuma üürikorteri turule, siis kaoks ära üüriturult investorid, kes professionaalselt seda pakkuda võiks. Siis see jääbki pärast riigi ja linna kaela. See ei pruugi olla hea lahendus," ütles Teslon.

"Issand hoidku selle eest, et riik hakkaks üüripakkumist looma ehk riigi raha või avaliku sektori raha eest nii-öelda tavaüürikortereid looma. /.../ See oleks nagu Nõukogude ajal apelsinid – väga odavad, aga saada ei ole. Sama on võimalik väga hõlpsalt teha ka üüriturul ja nii ei peaks tegema." lausus Toompark.