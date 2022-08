Fortumi teise kvartali kahjum oli 7,4 miljardit eurot

Fortumi teise kvartali käive oli 38,2 miljardit eurot. Analüütikud prognoosisid käibeks 39,4 miljardit eurot. Aasta varem samal perioodil oli Fortumi käive 17,1 miljardit eurot, vahendas Kauppalehti.

Fortumi Saksa tütarettevõtte Uniper teatas hiljuti, et firma kahjum oli 2022. aasta esimeses pooles 12, 3 miljardit eurot. Uniperi kahjum mõjutab ka Fortumi rahavoogu.

Fortum hoiatas, et Uniperi gaasiäriga seotud kahjud jätkuvad vähemalt sügise keskpaigani.

Fortumi olukord peaks paranema alles oktoobri alguses, kui Saksa valitsus kehtestab kõikidele gaasitarbijatele maksu, millega aidatakse gaasi kõrgete sisseostuhindade tõttu raskustesse sattunud gaasifirmasid.

Fortum jõudis Saksa valitsusega juulis kokkuleppeni, mille alusel Saksamaa Uniperi päästab. Selle tulemusena väheneb Fortumi osalus Uniperis 80 protsendilt 56 protsendile.

"Suvel oli vaja kiiresti tegutseda, kuna Uniperi kahjum kasvas. Need kahjud kajastuvad nüüd meie tulemustes mitme miljardi euro suuruses ulatuses," ütles Fortumi juht Markus Rauramo.

Soome opositsioonipoliitikud on aga tehingut kritiseerinud. Põlissoomlaste liider Riikka Purra väitis, et leping on ebasoodne Fortumile ja Soome riigile. Fortumi suurim aktsionär on 51 protsendiga Soome riik.