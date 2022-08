Oluline 26. augustil kell 06.02:

- Ainuüksi Donetski oblastis on 21 Vene filtratsioonilaagrit;

- Sanktsioonidest hoolimata eksportis Venemaa USA-sse ligi miljardi jagu kaupu;

- Ukraina väed hävitasid taaskord ühe Vene vägede juhtimispunkti Lõuna-Ukrainas;

- Vene väed suruvad okupeeritud aladel inimestele peale Vene passe.

Ainuüksi Donetski oblastis on 21 Vene filtratsioonilaagrit

Vene sõjakuritegusid koondav portaal Conflict Observatory avaldas neljapäeval uue raporti Vene filtratsioonilaagritest okupeeritud Ukraina aladel ning ukrainlaste küüditamistest.

Avalike andmete põhjal on võimalik tuvastada vähemalt 21 filtratsioonilaagrit ainuüksi Donetski oblastis.

Ameerika Ühendriikide valitsus eraldas portaali töö jätkumiseks 9 miljonit dollarit.

Sanktsioonidest hoolimata eksportis Venemaa USA-sse ligi miljardi jagu kaupu

Associated Press tõi välja, et hoolimata Venemaale kehtestatud sanktsioonidest on Vene kaubad jätkuvalt jõudnud Ameerika Ühendriikidesse. Näites on USA-sse jõudnud Vene puit, alumiinimum ja radioaktiivne materjal. Siiski on ka nende kaupade puhul toimunud tugev langus võrrelduna sama perioodiga eelmine aasta.

USA välisministeeriumi sanktsioonide koordineerimise büroo juhi Jim O'Brieni sõnul püüab USA kehtestada sanktsioonide selliselt, et nendel oleks maksimaalne mõju, kuid samas ei kahjustaks liialt rahvusvahelist kaubavahetust.

Ukraina väed hävitasid taaskord ühe Vene vägede juhtimispunkti Lõuna-Ukrainas

Ukraina lõunaringkonna staabi teatel hävitati Novovoskresenskis Vene vägede laskemoonaladu ning 98. õhuvägede divisjoni juhtimispunkt Dudšanis Hersoni oblastis. Erinevate rünnakute käigus hukkus ligikaudu 20 Vene sõdurit.

Ringkonna staabi hinnangul on olukord nende tegevuspiirkonnas keeruline, kuid kontrollitud.

Vene väed suruvad okupeeritud aladel inimestele peale Vene passe

Ukraina Armijainform portaali teatel kasutavad Vene väed disinformatsiooni ja sotsiaalteenuste tingimuslikku pakkumist Vene passide pealesurumiseks okupeeritud territooriumitel.

Zaporižžja oblastis näiteks ei maksta kohalikele inimestele pensione ja sotsiaaltoetusi muidu välja kui nad ei ole nõus võtma endale Vene Föderatsiooni passi.

Hersoni oblastis levitatakse laialdaselt valeinfot, et õpetajad soovivad väga tugevalt õpetada lapsi Vene Föderatsiooni õppekava järgi.

Donetskis on Vene ehitajad majutatud allesjäänud korterelamutesse kollaborantide abiga ning okupandid on lubanud kohalikele inimestele majutust tagada.

Luhanski oblastis on kinni peetud 14-18 aastased lapsed, et nende vabastamise eest nõuda nende vanematelt võitlemist Vene Föderatsiooni eest.

Harkivi oblastis jagatakse okupeeritud Vovšanskis Vene SIM-kaarte passiandmete vastu, mida kollaborandid saavad kasutada tulevasteks manipulatsioonideks.