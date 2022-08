Lasterikastele peredele annetati vähem koolitarbeid kui varem

Eesti lasterikaste perede liit korraldab juba 13. aastat kampaaniat "Lapsed kooli", kus inimesed annetavad lasterikastele peredele koolitarbeid. Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap ütles, et sel aastal annetasid inimesed kõige enam kaustikuid ja vihikuid.

"Nendele järgnevad harilikud pliiatsid, värvipliiatsid, pastakad, tindipliiatsid ja viltpliiatsid. Need on kõige populaarsemad asjad, mida inimesed annetavad. Ja kui veel natuke statistiliselt rääkida, siis kõige enam sellel aastal koguti koolitarbeid Viimsist, kus koguti ligi 2700 koolitarvet. Sellele järgnes Tartu Veeriku Selver, kus koguti 2300 koolitarvet ja Laagri Selver, kus koguti 2200 koolitarvet," lausus Õuna.

Puudu jäi peredel kõige rohkem kvaliteetsetest koolikottidest ja pinalitest.

"Koolikott on üsna kallis ja mitme lapsele ranitsat osta on päris suur väljaminek. Samas on see ka annetaja jaoks suur panus osta üks ranits. Alati need suuremad ja kallimad koolitarbed on need, millest meie oleme puudust tundnud, näiteks ka pinalid," ütles Õunap. Ta tõdes, et "Lapsed kooli" kampaaniale annetati sel aastal natuke vähem koolitarbeid kui eelmistel aastatel.

"Vaatamata sellele, et inimestel on keeruline ja neil on väga rasked aastad selja taga, võib arvata, et sügisel ei lähe sugugi kergemaks. Vaatamata sellele on tegelikult inimestel ikkagi tahet ja soovi märgata, panustada ja teha annetusi. Selle eest oleme ääretult tänulikud," lausus ta.