Uuring: Suur osa eestlastest on liikluses vihased ja närvilised

If Kindlustuse poolt läbi viidud uuringu kohaselt vihastab 58 protsenti Eesti juhtidest, kui keegi nende sõidurajale ette keerab, 44 protsenti juhtidest häirib, kui keegi pidurdab nende ees ootamatult ja 43 protsenti ei kannata liiga aeglaselt liikuvad sõidukid.

16 protsenti autojuhtidest tunnistas, et nad lasevad signaali, žestikuleerivad või karjuvad teiste suunas. Üheksa protsenti juhtidest ei lase meelega teisel sõidukil rada vahetada, kuigi sellest suunatulega märku antakse.

"Selline suhtumine näitab ohtlikku tendentsi – eelistatakse kiirustamist ja ummikutes aetakse üksteist kurjaks ette trügimisega. Liigsed emotsioonid ei ole aga liikluses kunagi head," ütles If Kindlustuse Balti kahjude vanemekspert Marion Meius.

Kokkuvõttest selgub, et ka jalgratturid tekitavad autojuhtidele liiklusvoos pahameelt. 54 protsenti autojuhtidest märkis, et jalgratturid sõidavad sõiduteel, ka siis, kui kõrval on olemas jalgrattarada. 40 protsendile juhtidele ei meeldi autode vahel sõitvad jalgratturid.

"Autojuht peab siiski võimalikult ohutult jalgratturist mööduma. Ideaalses olukorras liikleksid autod, jalgrattad ja jalakäijad kõik eraldi teedel, kuid nagu teame, ei ole Eestis täna veel palju selliseid võimalusi," sõnas Meius.

Kindlustuse esindaja avaldas toetust keskmist kiirust mõõtvate kaamerate üles seadmisele, märkides, et keskmise kiiruse vähendamine aitaks kaasa õnnetuste vähenemisele, kuna nii väheneks möödasõitude arv.

"Möödasõidud ongi tavaliselt ühed kõige ohtlikumad momendid maanteel, kiiruse ületamine tekitab möödasõite, mis muudab liikluse närvilisemaks. Märksa mõistlikum oleks kõigil liigelda ühtlase lubatud kiirusega, mis muudab liikluse sujuvaks," ütles Meius.

Eestis osales If Kindlustuse poolt läbi viidud uuringus rohkem kui 1000 inimest.