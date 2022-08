Austraalia võimud arestisid miljardi euro väärtuses metamfetamiini

Austraalia võimud esitasid süüdistuse kolmele mehele, kes väidetavalt tõid illegaalse saadetise Lähis-Idast.

"Need kogused on jahmatavad. See konfiskeerimine on Austraalia ajaloo suurim," ütles kohalik politseijuht John Watson.

Politsei teatas, et eraldi uurimise käigus konfiskeeriti samas Sydney sadamas 150 kilogrammi metamfetamiini. Narkootikumid olid peidetud Bentley auto sisse, mis oli imporditud Kanadast, vahendas The Times.

Austraalia võimud on hädas metamfetamiini levikuga. Umbes kuus protsenti austraallastest on teatanud, et on proovinud metamfetamiini. Politsei teatel soodustab see riigis vägivalla levikut ja rikub inimeste vaimset tervist.