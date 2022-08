Leffe õlut ähvardab Vene-sidemete tõttu boikott

Leffe tumedat ja heledat õlut toodetakse nüüd seitsmes Venemaal asuvas tehases: Uljanovskis, Kaluugas, Omskis, Volžskis, Saranskis, Klinis ja Ivanovos, teatas Belgia korporatsiooni AB InBev ja Türgi õlletootja Anadolu Efes ühisettevõte AB InBev Efes sotsiaalmeedias.

AB InBev Efes brewing company started production of Belgian beer Leffe Blonde and Brune in Russia. Beer will be produced on sites in Ulyanovsk, Kaluga, Omsk, Volzhsky, Saransk, Klin and Ivanovo. pic.twitter.com/zq6sSCU8Tr — Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Russia (@CCBLR_Office) August 5, 2022

Teade mõjus ajal, kui suur osa Lääne kaubamärkidest on Venemaa Ukraina-agressiooni järel avaliku survel Vene turult lahkunud, silmatorkavalt ning tõi endaga kaasa pahameele meedias ning üleskutsed Leffe boikoteerimiseks, kirjutas reedel väljaanne Politico.

Ehkki mõlemal suurfirmal on ühisettevõttes pool osakutest, juhib igapäevast tegevust Anadolu Efes. Samas kuulub 24 protsenti Anadolu Efesi aktsiatest AB InBevile, kirjutas Politico.

Ühisettevõtte tehtud otsus on pannud selle emaettevõtte AB InBev, mis muretseb oma maine pärast, keerulisse olukorda ning firma on teatanud, et püüab oma aktsiaid ühisettevõttes Anadolu Efesile maha müüa ning peatada mõned sellele kuuluvad müügiõigused.

Leuvenis tegutsev AB InBev lahkus Vene turult juba paar nädalat pärast sõja algust Ukrainas. Ettevõte teatas aprillis, et soovib müüa oma osaluse ühisettevõttes ning on valmis sellega kaotama 1,1 miljardit dollarit. Seni ei ole aga müüki toimunud.

Õlu, nagu ka muud toiduained, ei ole Euroopa Liidu Venemaale kehtestatud sanktsioonide all, kui neid just ei toodeta ettevõtetes, mille omanikud on sanktsioonide all.

Leffet puudutav teade vallandas Belgias poliitikute pahameele. Valloonia parlamendiliige François Desquesnes märkis, et see tekitab eetilisi probleeme ning skandaali tagajärjel võib kannatada kogu Belgia õlletootmise sektor, ohustades nii töökohti.

Politico märkis, et AB InBev ei ole ainuke lääne ettevõte, mis kannatab oma Venemaa-sidemete pärast. Nii püüab Prantsusmaa naftafirma TotalEnergies lahkuda ühisettevõttest Vene naftafirmaga Novatek, taksoettevõte Uber on aga sidemetes Venemaa firmaga Yandex.