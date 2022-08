Saaremaa vallavanemaks valiti Mikk Tuisk

Ta oli ainus kandidaat ning tema poolt hääletas seitseteist volikogu liiget kahekümne kaheksast. Tuisk kuulub valimisliitu Terve Saaremaa ning ta oli Saaremaa vallavanem ka aastatel 2020-2021. Uue vallavanema valimine tuli ette võtta seetõttu, et endine vallavanem Madis Kallas sai keskkonnaministriks. Tuisk ütles Margus Mullale, et tema üks eesmärke on panna käima rahvusvaheline lennuliin.